100 Şirketin CEO’larından Kongre’ye Silah Kontrolu Mektubu 

Aralarında Uber, Twitter ve Airbnb’nin de bulunduğu 100’den fazla şirketin CEO’ları ülkede büyüyen silah tartışmalarına müdahil oldu.

Perşembe günü gönderdikleri mektupta CEO’lar Kongre’den tüm silah satışlarında sicil kontrolu yapılmasını ve çevresi için risk oluşturan kişilerin silahlarının ellerinden alınmasını öngören bir tasarıyı kabul etmesini istedi.

Ülkede mevcut sicil kontrolu yasalarının elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen CEO’lar mevcut yasanın kişilerin günümüzde nasıl silah satın aldıklarını yansıtmadığını öne sürdü.

Farklı sektörlerden önde gelen şirketlerin yöneticilerinin bu mektubu, Teksas’ın El Paso kentinde, Batı Teksas’ta ve Ohio’nun Dayton kentinde arka arkaya düzenlenen silahlı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Son olarak Walmart perakende zinciri bu ay başında bir kısım mühimmat satışını durdurma kararı aldığını, ayrıca Alaska’da el tabancası satışını durduracağını açıklamıştı.

Walmart ayrıca güvenlik memurları hariç müşterilerinden şubelerinde ateşli silahları açıkça sergileyecek biçimde taşımamalarını istemişti.

Walmart’ı Walgreens, Kroger ve Florida’nın en büyük süpermarket zinciri Publix de izlemişti. Bu marketler de müşterilerden mağazalarında silahlarını görünür şekilde taşımamalarını istedi.

Altı haftalık aranın ardından Kongre’ye dönen senatörler silah satışında sicil kontrollarının arttırılmasıyla ilgili tasarıları değerlendirmeye hazırlanıyor.

