HABER

100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı

17.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

Almanya'nın Landshut kentinde 'yiyebildiğin kadar ye' kampanyası yapan bir açık büfe suşi restoranı, 100 tabak yemek yiyen triatloncu müşterisine giriş yasağı koydu.

100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı

Jaroslav Bobrowski adlı müşteri, "hiç bitmeyen yemeği" için yaklaşık 16 Euro hesap ödedi.

Garsonlar, Bobrowski'nin bahşişini reddederken restoran sahibi, "Bu normal değil" dedi.

502C3F3A00000578-6168549-image-a-98_1536936350356

Bobrowski, 20 saat aç kaldıktan sonra tıka basa doyuncaya kadar yemek yenen bir rejim uyguluyor.

Eskiden vücut geliştirme sporu yaptığı belirtilen Bobrowski, bir gazeteye, giriş yasağına şaşırdığını belirterek restoranın düzenli bir müşterisi olduğunu söyledi.

'80 TABAK FALAN YEMİŞİMDİR'

Bobrowski, 100 tabak suşi yemediğini, restoran sahibinin rakamı "abarttığını" öne sürerek "80 tabak falan yemişimdir. Ama 100'e yuvarlamışlar" dedi.

502C3F4A00000578-6168549-image-a-115_1536937628863

Garsonların Bobrowski'nin ne kadar suşi yediğini hesaplamak için masasındaki boş tabakları kaldırmadığı belirtiliyor.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandımSavaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suşi sushi Almanya landshut yiyebildiğin kadar ye açık büfe jaroslav Bobrowski

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hay maşallah beee ne işkembe varmış birader sende.
Ayumusun be mübarek nasıl yedin okadar şusiyi
Diğer Haberler
Kahraman ABD'li, kasırgadan dolayı mahsur kalan altı köpeği kurtardı

Kahraman ABD'li, kasırgadan dolayı mahsur kalan altı köpeği kurtardı

Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

Hemşire balayında kahraman oldu!

Hemşire balayında kahraman oldu!

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım

Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.