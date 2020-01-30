100 tonluk kaya yola düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle yaklaşık 100 tonluk kaya gövdesinden ayrılarak yola düştü.

Erdemli ile Hacıalanı Mahallesi arasında bulunan Karakütük Çatalı mevkisinde meydana kaya düşmesi sonucunda yol trafiğe kapandı.

Hacıalanı Mahallesi Muhtarı Muhammet Var, yaptığı açıklamada, havanın yağışlı olması nedeniyle Erdemli - Hacıalanı Mahallesi arasında bulunan Karakütük Çatalı mevkisinde büyük bir kayanın gövdesinden ayrılarak yola düştüğü haberini alıp geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 tonluk olduğu tahmin edilen kaya şans eseri yoldan geçen bir aracın üzerine düşmedi. Şuanda Erdemli - Hacıalanı Mahallesi yolu trafiğe kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine ait iş makinesi yola çıktı ve buraya doğru geliyor. İnşallah en kısa sürede yola düşen kayayı kaldırıp, karla kaplı yolu yeniden trafiğe açacağız” dedi.

