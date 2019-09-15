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100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.Kaza, Gemlik-Haydariye yolu üzerinde meydana geldi.

100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı.
Kaza, Gemlik-Haydariye yolu üzerinde meydana geldi. Yalova’nın Armutlu ilçesi Hayriye köyünde yapımı devam eden rüzgar santralinde çalışmak üzere yola çıkan vinç, rampada belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolun altında bulunan zeytinliğe uçtu. Vincin sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Kaza alanından iş makinesinin çıkartılması için kepçe ile yol açma çalışmalarına başlanıldı.

100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı

100 tonluk vinç zeytinliğe yuvarlandı

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