100 torun sahibi 88'lik Aşır Dede, azmiyle 'helal olsun' dedirtti

Konya'nın Emirgazi ilçesindeki Ekizli Mahallesi'nde tarlada kazma-kürek kullanan, kuyudan teneke ile su çıkaran Aşır Çetiner, ürettiği üzümlerden de kendi pekmezini kendisi yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen dimdik ayakta duran ve son derece sağlıklı bir yaşam süren Çetiner, evin hemen yanındaki küçük tarlasını kendisi sürüyor, ekiyor ve hasat ediyor. Çetiner, yine bağındaki bütün işleri ve ağaçların bakımını da kendisi yapıyor.

'TOPRAĞIN OLDUĞU YERDE İŞ VARDIR, BEREKET VARDIR'

Çetiner, AA muhabirine, doğayla iç içe yaşadığını, "yeşil" içinde çalışmaktan zevk aldığını söyledi.

Sağlıklı olmasını önce Allah'a, sonra da sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Çetiner, şunları kaydetti:

"Tarlama patates, domates, sarımsak gibi çeşitli ürünler ekiyorum, biçiyorum. Üzüm yetiştiriyorum, ağaçların, bağımın bakımıyla uğraşıyorum. Çalışmak beni zinde tutuyor. Beni çalışırken görenler hem şaşıyor hem de takdir ediyor. Çalışmanın yaşı yok. Günümüzde gençler iş beğenmiyor. Toprağın olduğu yerde iş vardır, bereket vardır. 13 yaşımdan bu yaşıma kadar bazen ek işlerde çalışsam da genelde çiftçilik yaparak geçimimi sağladım. Toprak olmasa hepimiz açız."