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100 torun sahibi 88'lik Aşır Dede, azmiyle 'helal olsun' dedirtti

30.11.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Konya'da 75 yıldır çiftçilikle uğraşan Aşır Çetiner, 88 yaşında olmasına rağmen işlerini aksatmadan sürdürüyor. Tarlasını süren, ekip biçen Çetiner, sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. İşte 10 çocuk, 100 torun sahibi Aşır Dede'nin 'helal olsun' dedirten yaşamı...

Konya'nın Emirgazi ilçesindeki Ekizli Mahallesi'nde tarlada kazma-kürek kullanan, kuyudan teneke ile su çıkaran Aşır Çetiner, ürettiği üzümlerden de kendi pekmezini kendisi yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen dimdik ayakta duran ve son derece sağlıklı bir yaşam süren Çetiner, evin hemen yanındaki küçük tarlasını kendisi sürüyor, ekiyor ve hasat ediyor. Çetiner, yine bağındaki bütün işleri ve ağaçların bakımını da kendisi yapıyor.

'TOPRAĞIN OLDUĞU YERDE İŞ VARDIR, BEREKET VARDIR'

Çetiner, AA muhabirine, doğayla iç içe yaşadığını, "yeşil" içinde çalışmaktan zevk aldığını söyledi.

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Sağlıklı olmasını önce Allah'a, sonra da sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Çetiner, şunları kaydetti:

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"Tarlama patates, domates, sarımsak gibi çeşitli ürünler ekiyorum, biçiyorum. Üzüm yetiştiriyorum, ağaçların, bağımın bakımıyla uğraşıyorum. Çalışmak beni zinde tutuyor. Beni çalışırken görenler hem şaşıyor hem de takdir ediyor. Çalışmanın yaşı yok. Günümüzde gençler iş beğenmiyor. Toprağın olduğu yerde iş vardır, bereket vardır. 13 yaşımdan bu yaşıma kadar bazen ek işlerde çalışsam da genelde çiftçilik yaparak geçimimi sağladım. Toprak olmasa hepimiz açız."

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'AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMASI ONU DAHA DA DİNÇ KILIYOR'

Aşır Çetiner'in oğlu Bayram Çetiner ise Konya kent merkezinde yaşadığını, belirli aralıklarla babasının yanına geldiğini anlattı.

Emirgazi'ye geldiğinde babasına yardım ettiğini dile getiren Bayram Çetiner, "Tarlanın bütün işlerini babam kendisi yapar. Sağlığı yerinde. Yaşına rağmen ağır işlerde çalışması onu daha da dinç kılıyor." diye konuştu.

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AA


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu nasıl bir mantık on çocuğun o zaman onar tane çocuğu olmuş bilinçsiz üreme
11i tamamlarsa konyaspor şampiyon olur

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