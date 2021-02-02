HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi koronavirüse yenildi

100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi koronavirüse yenildi

02.02.2021 19:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi koronavirüse yenildi

İngiltere'de, 100'üncü yaş gününden hemen önce bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyerek Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 33 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon dolar) yardım toplayan 2'nci Dünya Savaşı Gazisi Yüzbaşı Tom Moore'un koronavirüs ve zatüürre nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de, 100. yaş gününden önce bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyerek Ulusal Sağlık Hizmetleri için (NHS) 33 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon dolar) yardım toplayan 2'nci Dünya Savaşı Gazisi Yüzbaşı Tom Moore'un koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

1000 sterlin toplama hedefiyle başladığı kampanyada büyük başarıya ulaştıktan sonra Temmuz'da Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından soyluluk unvanıyla ödüllendirilerek "Sir" ilan edilen Moore, bir süredir zatürre tedavisi gördüğü için koronavirüs aşısı olmamıştı.

Kızı Hannan Ingram-Moore, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Moore'un solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Bedford Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtmişti.

Tom Moore Aralık ayında ailesiyle birlikte, ölmeden önce görmek istediğini söylediği Barbados'a tatile gitmişti.

Yüzbaşı Tom Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından soyluluk unvanıyla ödüllendirilerek

"Güneş yeniden açacak ve bulutlar dağılacak"

Moore, geçen Nisan'da başlattığı kampanyayla büyük ilgi görmüştü. 30 Nisan'da 100 yaşına giren Moore, 6 Nisan'da NHS'e para toplamak için bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyeceğini açıkladı ve herkesi sponsorluğa çağırdı.

Cilt kanseri geçiren ve kalça kemiği kırılan Tom Moore, her gün 25 metreden oluşan 10 tur yaparak yürüyüşünü 10 günde tamamladı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1250711549850910721

Moore kameraların önündeki yürüyüşünden sonra "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda zora giren herkese sesleniyorum. Güneş yeniden açacak ve bulutlar dağılacak" demişti.

Sonrasında Moore'un asalet unvanıyla ödüllendirilmesi için başlatılan kampanyaya 800 bin kişi destek verdi. Moore, 17 Temmuz'da Windsor Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Kraliçe'den 'Sir' unvanını aldı.

İngiliz film şirketleri Fred Films ve Powder Keg Pictures, Tom Moore'un yaşam öyküsünü film yapma kararı almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
İngiltere'den korkutan açıklama: Yeniden mutasyona uğradıİngiltere'den korkutan açıklama: Yeniden mutasyona uğradı
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer rakamları açıkladı! Koronavirüs aşısından rekor gelir

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede 'Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla' suçlandı

Trump'a karşı hazırlanan iddianamedeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Finlandiya'da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu

Buz kaplı denizde yaşam mücadelesi! Hayatta kalmak için bakın ne yaptı

Sputnik V aşısının etkinlik oranı yüzde 91.6 olarak açıklandı

Sputnik V aşısının etkinlik oranı açıklandı

Kovid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

İngiltere'den korkutan açıklama: Yeniden mutasyona uğradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.