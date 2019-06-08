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100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıkaya 100 yaşına girdiği doğum gününü çocukları ve torunlarıyla pasta keserek kutladı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıkaya 100 yaşına girdiği doğum gününü çocukları ve torunlarıyla pasta keserek kutladı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Hasan dedenin heyecanı ise görülmeye değerdi.
Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Hüseyin Sarıkaya’nın 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı.
2000 yılında eşi Gülsüm Sarıkaya’yı kaybeden 5 erkek, 3 kız çocuğu, 42 torunu bulunan Hasan Hüseyin Sarıkaya’nın torununun torunu Başak Sarıkaya 17 yaşında. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kayadibi Mahallesi’nde bir araya gelen aile fertleri, Sarıkaya’ya 100. yaşına özel üzerinde “100” yazan pasta hazırladı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı programda Sarıkaya kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumu üfledi.
Unutulmayacak bir doğum günü yaşayan Sarıkaya, çocukları ve torunlarına teşekkür ederken, duygusal anların yaşandığı doğum günü programı misafirlere Akçadağ pilavı ikram ile son buldu.

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