100 yaşında koronavirüsle mücadele için 2.5 kilometre yürüdü

Tüm ülkenin bir anda gündemine oturan yaşlı adamın bu ilginç performansı televizyondan canlı yayınlandı.

II. Dünya Savaşı gazisi emekli Yüzbaşı Tom Moore, İngiltere'nin güneyindeki Bedfordshire şehrinde bulunan evinde, Covid 19 ile mücadelede, üzerlerine büyük yük düşen doktor ve diğer sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı.

15 MİLYON EURO TOPLANDI

99 yaşında olan ve mart sonunda 100 yaşına girecek gazinin hedefi, kendisi için önemli olan bu ayda, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için 1000 pound para toplamaktı.

Ancak Tom Moore'un şansı yaver gitti ve British TV'de canlı yayınlanan toplam 2.5 kilometrelik yürüyüş sonrası ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişi bağışta bulundu.

Kanser tedavisini henüz tamamlayan ve kırık kalçası yeni yeni iyileşen Moore'un yürüme değnekleriyle gerçekleştirdiği bu performansı sonrası 15 milyon euroya (113 milyon TL) yakın bağış toplandı.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan emekli Yüzbaşı Moore, "Çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz bir andı. Güzel insanlarla birlikteyim. Eskiden savaşta cephede ön saflarda askerler bulunuyordu. Ancak şu anda ordumuzu doktor ve hemşireler oluşturuyor." diye konuştu.