100 yaşında siyasete girdi

Yüzme tutkunu olan Heise, kasabadaki yüzme havuzunun tekrar açılması için siyasete atılmaya karar verdi.Siyasete atılmak için hiçbir zaman geç değil. 100 yaşındaki eski öğretmen Lisel Heise de bu düşünce ile Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçildi.

Heise'nin üyesi olduğu "Hepimiz Kirchheimbolanden İçin" isimli siyasi hareket Pazar günkü yerel seçimde en çok oyu aldı. 100 yaşındaki eski öğretmen ise grubun belediye meclisindeki sözcülüğünü üstlendi.

Brexit'i eleştiriyor, Macron'a hayran

Kirchheimbolanden'daki yerel seçim öncesinde konuşan Heise siyasi değişimin yaş ile bir ilgisi olmadığını vurgularken, mevcut siyasi ortama eleştirisini "Siyaset hümanizmden kapitalizme doğru gelişim gösterdi" sözleriyle ifade etti.

Aynı zamanda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkma sürecine (Brexit) karşı bir tutum takınan Heise, AB bütünleşmesinin derinleşmesi için çaba gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da hayranlığını gizlemedi.