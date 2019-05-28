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100 yaşında siyasete girdi

28.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Almanya'da küçük bir kasabada yaşayan Lisel Heise, bir asırlık ömründe ilk kez belediye meclisine seçildi.

100 yaşında siyasete girdi

Yüzme tutkunu olan Heise, kasabadaki yüzme havuzunun tekrar açılması için siyasete atılmaya karar verdi.Siyasete atılmak için hiçbir zaman geç değil. 100 yaşındaki eski öğretmen Lisel Heise de bu düşünce ile Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçildi.

Heise'nin üyesi olduğu "Hepimiz Kirchheimbolanden İçin" isimli siyasi hareket Pazar günkü yerel seçimde en çok oyu aldı. 100 yaşındaki eski öğretmen ise grubun belediye meclisindeki sözcülüğünü üstlendi.

Brexit'i eleştiriyor, Macron'a hayran

Kirchheimbolanden'daki yerel seçim öncesinde konuşan Heise siyasi değişimin yaş ile bir ilgisi olmadığını vurgularken, mevcut siyasi ortama eleştirisini "Siyaset hümanizmden kapitalizme doğru gelişim gösterdi" sözleriyle ifade etti.

Aynı zamanda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkma sürecine (Brexit) karşı bir tutum takınan Heise, AB bütünleşmesinin derinleşmesi için çaba gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da hayranlığını gizlemedi.

Yüzme tutkunu olan 100 yaşındaki eski öğretmeni siyasete atılmaya iten ise kasabanın 2011 yılında kapatılan yüzme havuzunu tekrar açma düşüncesi olmuş. Heise yüzmenin kendisi için "hayat iksiri" olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca çocukların oyun oynayabileceği, müzikal ve eğlence etkinliklerinde yer alabileceği bir gençlik kulübü oluşturmayı hedefleyen Almanya'nın en yaşlı siyasetçisi, ikincil plana itilen çocuklar için çalışmak istediğini kaydetti.

DW,dpa,epd/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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