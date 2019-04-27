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100 yaşındaki adam kalp masajıyla hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinde yere yığılan yaşlı adamın duran kalbi, sağlık ekiplerince 10 dakika süren çaba sonucunda yeniden çalıştırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kalbi duran yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Kayıhan Mahallesi 2014 Sokak'taki evinde eşiyle ikamet eden 100 yaşındaki Eyüp Öğmen, lavaboya girdiği sırada birden yere yığıldı.

Kalbi duran Öğmen'in evine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Eyüp Öğmen'in kalbi, yaklaşık 10 dakika yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Daha sonra yaşlı adam, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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