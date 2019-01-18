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100 yaşındaki annesini öldüren 75 yaşındaki Alzheimer hastası gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 01:15 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, beraber yaşadığı annesini öldürdüğü iddia edilen Alzheimer hastası gözaltına alındı.

100 yaşındaki annesini öldüren 75 yaşındaki Alzheimer hastası gözaltına alındı

İddiaya göre, Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tek katlı evde ikamet eden Alzheimer hastası Mehmet H. (75) ile aynı evde yaşadığı annesi Lütfiye H. (100) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet H, annesi Lütfiye H'yi darbetti.

Olay sonrası eve gelen Mehmet H'nin eşi N.H, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Lütfiye H'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Lütfiye H'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet H'nin emniyetteki ilk ifadesinde, olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

(AA)

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