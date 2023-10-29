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100 yaşındaki Cumhuriyet'in ilk bebeği 'Ata'

29.10.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk bebeği Ata, İstanbul Kavacık'ta dünyaya merhaba dedi.

100 yaşındaki Cumhuriyet'in ilk bebeği 'Ata'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti cumhuriyetin 100'üncü yaşının ilk bebeği doğdu.

Türkiye Cumhuriyeti bugün kuruluşunun 100. yılını kutlarken, İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi. Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.

"ÇOK MUTLUYUZ 29 EKİM'E DENK GELDİĞİ İÇİN"

Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

"İNŞALLAH ADINA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE VATANA MİLLETE HAYIRLI BİR EVLAT OLUR"

Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

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Doğumu gerçekleştiren Dr. Sadiye Eren, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir olayı yaşamış olmak çok çok daha güzel. Her zaman yeni bir yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu" dedi.

(İHA)

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bebek cumhuriyet bayramı

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