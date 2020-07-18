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100 yaşındaki Tom Moore şövalye ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs salgınında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için yardım kampanyası başlatan ve milyonlarca pound toplanmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

100 yaşındaki Tom Moore şövalye ilan edildi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla müdacele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi yüzbaşı Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon pound (Yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti.

TOM MOORE ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ

100 yaşında olan Tom, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti. Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom’a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.

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Kaynak: DHA


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