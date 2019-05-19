HABER

100. yıl anısına saygı dalışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı gerçekleştirdi

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak Samsun'da bulunan milli sporcu Şahika Ercümen ile sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekipleriyle Milli Mücadele'nin 100. yılını bir dizi faaliyetle kutladı.

Şahika Ercümen ve beraberindekiler, Samsun İtfaiyesi dalış timlerinin de katılımıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı gerçekleştirdi.

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
Sinop’ta 19 Mayıs coşkusuSinop’ta 19 Mayıs coşkusu
'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Mücadele Samsun Şahika Ercümen

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.