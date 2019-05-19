100. yıl anısına saygı dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak Samsun'da bulunan milli sporcu Şahika Ercümen ile sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekipleriyle Milli Mücadele'nin 100. yılını bir dizi faaliyetle kutladı.

Şahika Ercümen ve beraberindekiler, Samsun İtfaiyesi dalış timlerinin de katılımıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı gerçekleştirdi.

