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100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sivas Kongresinin 100.

Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas Kongresi’nin düzenlendiği binanın cephesinde gerçekleştirilen lazerli animasyon gösterisi ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Kongre Müzesinin dış cephesinde lazer animasyonlu video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Binanın dış yüzeyini kaplayan görsellerle Sivas Kongresi anlatılırken birbirinden güzel animasyonlar ile izleyenler adeta büyülendi. Gösteriyi keyifle izleyen binlerce kişi bu anları cep telefonları ile kaydetmek isteyince ortaya planlanmayan ilginç bir görsel daha çıktı. Işık saçan yüzlerce cep telefonu ekranı animasyona ayrı bir renk kaldı.

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu

100. yıl heyecanı, Kongre binasının duvarlarında hayat buldu
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