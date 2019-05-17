100. yıl için 100 kursiyer sokakta harmandalı oynadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 100 halk eğitim kursiyeri aynı anda harmandalı oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Harmandalı’ etkinliği, renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi’nde halk dansları eğitimi gören 100 kursiyer; Ege’nin olmazsa olmaz halk oyunlarından biri olarak nitelendirilen harmandalını, ilçenin trafiğe kapalı caddesi Talatpaşa ile Cumhuriyet Meydanı’nda oynadı.

Bir anda yayınlanan müziğin eşliğinde vatandaşların arasında iki kursiyerle başlayan harmandalı oyununa, daha sonra 98 kursiyerin daha eşlik etmesi karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşayan ilçe sakinleri ile ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk şoku atlattıktan sonra ilginç gösterime alkış tempolarıyla katılmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın da katılımıyla düzenlenen ilginç etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz etkinlikte, 100 zeybekle, harmandalı oyununu halkımızın arasında sergileyerek, Gençlik Haftası’na destekte bulunduk. Etkinliğe Halk Eğitimi Merkezi bünyemizde açılan çeşitli halk oyunları kurslarındaki yetişkinlerimizin yanı sıra lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerimizden oluşan 100 kişilik bir ekiple bunu gerçekleştirdik. Böylelikle de 100 yıl öncesine ait milli mücadele ruhunu anlatan bir farkındalığı oluşturmak istedik. Bunun yanı sıra da kursiyerlerimiz uzunca zamandır merkezimizde halk oyunları eğitimleri görüyorlardı. Bu aldıkları eğitimi de halkımıza sergilemiş oldular. Böylesi önemli bir haftada kutlamaların bir parçası olmak bizleri çok mutlu etti. Güzel bir etkinlik yaptığımıza inanıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen başta halk oyunları eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyer öğrencilerden Yağmur Aktaş ve Ceren Akgün adlı iki genç kız, kendileri de için zor olduğunu belirttikleri etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

HEM kursiyerlerinden Sebahat Kıymaz da, 3 aydan bu yana gördüğü halk dansları eğitim aldığını kaydederek, “Tabiki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı karşılamak için bugün buradayız. Bu yıl bu bayramın 100. Yıldönümünü kutlamak ise ayrı bir gururu da beraberinde getiriyor. Ayrıca zeybek oyunu Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok sevdiği bir oyun olduğu için kültürümüzün bir parçası olan bu dansı sergilemek benim için ayrıca gurur verici oldu” diye konuştu.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinden ve Ayvalık Folklor Araştırma Derneği’nin kurucusu Huriye Kara ise yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimizle ilginç olduğu kadar özel bir konseptle hazırladığımız etkinliğimizde; öğrencilerimiz bir anda vatandaşların arasına girerek, aniden başlayan müziğin eşliğinde harmandalı oynamaya başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamayan vatandaşlarımız, daha sonra bizlere eşlik etmeye başladılar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçenlerin yanı sıra özellikle de bizlerle bu güzel etkinliği paylaşan halkımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.