HABER

"100. Yıl Motosiklet Korteji"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda şehir turu atan yaklaşık 200 motosiklet tutkunu, ardından şehitliği ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmirli motosikletçiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej sürüşü yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, önce motosikletlerine Türk bayrakları astı. Konvoy halinde şehir turu atan motosiklet tutkunları daha sonra Narlıdere ve Kadifekale şehitliğine geçti.

Motosikletçiler şehitlerin mezarı başında dua etti.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Ersal Karatay, 19 Mayıs'ın, Türk tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Motosiklet kulüpleri olarak milli bayramlarda halkın coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını dile getiren Karatay, "19 Mayıs'ın 100. yılı nedeniyle '100. Yıl Motosiklet Korteji'ni düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
19 Mayıs’ı göklerde kutladılar19 Mayıs’ı göklerde kutladılar
Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs kortejiMotosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs gençlik ve spor bayramı motosiklet dernekleri şehitlik

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.