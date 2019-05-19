İZMİR (AA) - İzmirli motosikletçiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej sürüşü yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, önce motosikletlerine Türk bayrakları astı. Konvoy halinde şehir turu atan motosiklet tutkunları daha sonra Narlıdere ve Kadifekale şehitliğine geçti.

Motosikletçiler şehitlerin mezarı başında dua etti.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Ersal Karatay, 19 Mayıs'ın, Türk tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Motosiklet kulüpleri olarak milli bayramlarda halkın coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını dile getiren Karatay, "19 Mayıs'ın 100. yılı nedeniyle '100. Yıl Motosiklet Korteji'ni düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

