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"100 yıl önceki Afyon" kent maketiyle anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın 1890-1930 yıllarındaki görünümünü anlatan ve üzerinde bin 948 yapının bulunduğu kent maketi sergileniyor - Belediye Başkanı Burhanettin Çoban: - "Kendi alanıyla ilgili benzerleri var ama büyüklük bakımından Türkiye’de bir ilki yaşatıyor ve benzeri yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da, kentin 1890-1930 yıllarındaki görünümünü anlatan maket sergilenmeye başlandı.

Tarihi yapıların konumlandırıldığı 11 bin 500 metrekarelik alanın 1/100 ölçeğinde küçültülmüş halinden oluşan kent maketi hazırlandı.

Afyonkarahisar Fuar Alanı'ndaki sergi merkezinde izlenime sunulan makette "eski Afyon" olarak bilinen, türkülere konu olan tarihi Afyon Kalesi, tescilli kültür varlıkları Ulu Cami, Mevlevi Cami, İmaret cami ve tarihi evlerin bulunduğu toplam bin 948 yapı yer alıyor.

Zafer Kalkınma Ajansı ile Sosyal ve Beşeri Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan maket, 1890-1930 yılları arasındaki kentsel sit alanını kapsıyor.

Maketin açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, bu tür çalışmaların o bölgede yaşayan insanların geçmişini bilmesi açısından önem taşıdığını, 1900’lü yılların Türkiye için önemli yıllar olduğunu anlattı.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşamalarından birisi ilimizde geçmiştir. İlimizde bulunan o yapıları görmek, o günkü yaşam biçimini görmek, bize bu günler için bir ilham kaynağı oluyor. Bu, Kalkınma Ajansı ve belediyemizin önemli bir çalışması. Her geçen gün ilimizin turizm açısından artan ilgisini farklılaştırmamız gerekiyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi oldu. İlimize gelen yabancıların daha fazla ilimizde kalabilmeleri adına bu tür farklı aktiviteleri, farklı sergi alanlarını açmamız gerekiyor. Bu yıl yumurta müzesini açtık. Geçmiş yıllarda açılan değişik müzeler var. Buna benzer çok sayıdaki eserlerle misafirlerimize daha uzun süre ilimizde vakit geçirtebileceğiz. İlimizin tarihine ve ülkemizin tarihine de buradan bakabileceğiz.”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da projeye bir yıl önce başladıklarını aktardı.

Titiz bir çalışmanın sonucunda Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle kente maket müzeyi kazandırdıklarını söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

"Kendi alanıyla ilgili benzerleri var ama büyüklük bakımından Türkiye’de bir ilki yaşatıyor ve benzeri yok. Şimdilik fuar alanımızda sergiledik. Ancak yeni yapacağımız kent müzesine veya kent meydanına taşımak istiyoruz. Çünkü bizim sistem taşınabilir bir sistem. Özellikle orta yaş üzerindeki insanlar için çok güzel bir tarihe gitme yolculuğu olacak. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de 100 yıl önce Afyonkarahisar nasılmış, onları görme fırsatı bulacaklar."

Konuşmaların ardından kent maketi vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Afyonkarahisar Kent Maketi kent maketi

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