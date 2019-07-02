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100 yıl sonra gerçekleşen hayalde "kontrolsüz sulama" korkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 100 yıl sonra yapılarak hizmete açılan baraj projesinde bölge çiftçisi kontrolsüz sulama endişesi taşıyor.

100 yıl sonra gerçekleşen hayalde "kontrolsüz sulama" korkusu

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 100 yıl sonra yapılarak hizmete açılan baraj projesinde bölge çiftçisi kontrolsüz sulama endişesi taşıyor. Çiftçiler suyun sürekli ve düzenli olarak verilebilmesi için su dağıtımının uygun bir kurumun kontrolünde olmasını istiyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde 206 bin dönüm susuz kuru tarım yapılan ve 25 bin 330 dönümlük kısmında sulu tarım yapılabilmesi amacıyla yaklaşık 100 yıldır yapımı planlanan Ardıl Barajı’nın inşasına 2013 yılında başlanmış, 2016 yılında tamamlanmıştı. 2017 yılında su tutumuna başlanan barajın hizmete girmesi ile birlikte yaklaşık bir asırdır süregelen sulu tarım hayali gerçek olmuştu.

Baraj doldu
Bölgede kış ve sonbahar dönemlerinde bol miktarda yağan yağmur nedeniyle barajın tamamen suyla dolmasının sevinci yaşanıyor. Yaz dönemi genelde sıcak ve kurak geçen bölgede bundan sonraki yıllarda da su sıkıntısı yaşanmamasını isteyen çiftçiler, suyun düzenli ve sürekli olarak verilebilmesi için kontrol mekanizması oluşturulmasını talep ediyor.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Ardıl Barajı ile bölgenin düzenli ve sürekli sulu tarıma kavuşması için kontrollü bir sulama yapılması gerektiğini vurguladı. Suyun kontrolünün bir kuruma ya da işletmeciye verilebileceğini anlatan Altun, çiftçilerin mağdur edilmemesi için böyle bir kontrol mekanizmasının gerekli olduğunu kaydetti. Altun, "Ardıl Barajı ile Araban ilçemiz yüz yıllık bir hayale kavuştu. Başta siyasilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama bizim yetkililerden bir isteğimiz daha var. Bu barajın kontrollü bir şekilde bir şirkete yada firmaya verilmesini istiyoruz. Çünkü burada önemli olan çiftçilerimizin mağdur olmamasıdır. Yani bu sayede de kontrollü bir şekilde sulama yapılmasını yani rastgele bir kullanım olmasını istemiyoruz. Yani adil bir şekilde su kullanımının yapılmasını, herkesin kendi kafasına göre kullanım yapmamasını istiyoruz. Su demek hayat demektir. Araban Ovası için su çok önemlidir. O yüzden biz yetkililerden barajda kontrollü bir şekilde su dağıtımını sağlayacak ve bunu takip edecek bir kurum istiyoruz" diye konuştu.

100 yıl sonra gerçekleşen hayalde

100 yıl sonra gerçekleşen hayalde

100 yıl sonra gerçekleşen hayalde

100 yıl sonra gerçekleşen hayalde

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