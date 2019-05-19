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100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılında Babadağ’da yamaç paraşütü ile uçuş yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk bayrağı açtılar.
Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Gravity firması ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında 5 üniversite öğrenci, dünyaca ünlü Babadağ’a çıktı. Öğrenciler, hazırlıklarının ardından 1900 metre yükseklikteki pistten tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuş sırasında öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Ölüdeniz manzarasını izlediler. Vatandaşların alkışları arasında öğrenciler, Belcekız Plajı’ndaki piste sorunsuz iniş yaptılar.
İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandığını söyledi. Geçen yıl 19 genci Babadağ’dan paraşütle uçurduklarını anlatan Yiğit, “Uçuşların Türk bayrakları eşliğinde yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer organizasyonlar gerçekleştireceğiz” dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nesrullah Ağa ise, ilk kez yamaç paraşütü uçuşu yaptığını ve çok keyif aldığını dile getirdi. Ağa, 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçuşun kendisini duygulandırdığını ifade etti.

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar
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