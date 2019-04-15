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"100. yılda Saraybosna, Samsun'da" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan: - "Her iki ülkede de geleneksel el sanatlarının yaşatılması için ortak çalışmalar planlanacak"

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ile Saraybosna Srednya Skola Primyenyenih Umyetnosti Okulu iş birliğince geçmişle bugünü buluşturan "100. yılda Saraybosna, Samsun'da" sergisi açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde kuyumculuk, gümüş, bakır, moda tasarım ve çini eserlerden oluşan serginin açılışında konuşan Enstitü Müdürü Fatma Bayram Arslan, Saraybosna'daki Srednya Skola Primyenyenih Umyetnosti ile kardeş okul olduklarını hatırlattı.

Okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerini Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da misafir ettiklerini aktaran Arslan, "İki okul da hemen hemen aynı alanlarda eğitim vermektedir ancak bizim okulun yüksek deneyimlerinden Srednya Skola Primyenyenih Umyetnosti Okulunun da faydalanmasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte her iki okulun öğrencileri birlikte projeler yapacak. Her iki ülkede de geleneksel el sanatlarının yaşatılması için ortak çalışmalar planlanacak." diye konuştu.

Arslan, Saraybosna'daki kardeş okulun yaptıkları ürünleri pazarlamaları konusunda da eğitim vereceklerini dile getirerek, "Aslında Srednya Skola Primyenyenih Umyetnosti Okulu öğretmenleri ve öğrencileri sanat konusunda çok tecrübeliler. İki okulun gücünü birleştirdiğimizde inanılmaz güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Saraybosna Srednya Skola Primyenyenih Umyetnosti Okul Müdürü Elma Alic-Sobot ise Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100'üncü yılında kentte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Burada Olgunlaşma Enstitüsü'nün geleneksel el sanatları üretimlerini inceliyoruz. Bunları kendi okulumuzda hayata geçirmek için projeler geliştireceğiz. İki okul da geleneksel ürünleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılması konusunda birlikte çalışma yapacak. Bizim öğrencilerimiz Türkiye'ye buradaki öğrenciler de Bosna Hersek'e gelerek eğitimler alacak. Bu kardeş okul birlikteliğini geliştireceğiz."

Serginin 4 gün açık kalacağı bildirildi.

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