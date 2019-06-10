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100. yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Atatürk Kütür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Millî Mücadele’nin önemli gelişmelerini ve kazanımlarını uluslararası sempozyumda ele alıyor.

100. yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele konuşulacak

Atatürk Kütür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Millî Mücadele’nin önemli gelişmelerini ve kazanımlarını uluslararası sempozyumda ele alıyor. İki kurumun iş birliğiyle 11-14 Haziran tarihleri arasında Samsun’da “100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.
Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek olan sempozyuma Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Millî Mücadele’nin hangi koşullarda, kimlere karşı verildiğine dair değerlendirmelerin yapılacağı sempozyumda, Atatürk’ün Samsun’a çıkışından kongrelere, cephelerde kazanılan zaferlerden barış görüşmelerine kadar Türk istiklâl mücadelesinin dönüm noktaları ele alınacak. Millî Mücadele sonrasında meydana gelen askeri ve siyasi gelişmelerin de konuşulacağı etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk’ten Halide Edib’e Millî Mücadele’nin asker ve sivil kahramanları anılacak. Başarısıyla diğer milletlere örnek olan Türk Millî Mücadelesinin dünyadaki yansımaları da sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor.
Yurt içinden ve yurt dışından 170’e yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak.

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