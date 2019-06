"100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılının idrak edildiği hatırlatılan bildiride, Türklerin tarih boyunca büyük badirelerle karşılaşmış ve her birinin üstesinden gelmeyi başarmış bir millet olduğu vurgulandı.

Bildiride, Türk milletinin 100 yıl önce adeta nesil olarak var olma-yok olma çizgisine getirildiği belirtilerek, "Onuncu Yıl Marşı'nda 'On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan' mısraları ile coşkuyla övünmemizin sebebi de budur. Aradan geçen 100 yıl içinde kurduğumuz yeni Türk devletinin hak ettiği saygınlığa ulaşması yolunda engellemelere rağmen hayli mesafe alındığını iftiharla söyleyebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin geçen yüzyıl içinde büyüyerek geliştiğine vurgu yapılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Büyüyen ekonomisi, istikbal vaat eden genç ve dinamik nüfusu ile Türkiye, bölgesel ve küresel olarak bilimde ve sanatta da ileriye gidecektir. Bu konuda en büyük güvencemiz yetişmiş insan kaynağımız ve özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz milli ve manevi duygularla donanmış, evrensel değerlere açık, bilimi rehber edinen gençlerimizdir. Büyük Atatürk'ün ifadesiyle 'İstikbal gençlerimizin omuzlarında yükselecektir.'

Bu duygu ve düşüncelerle kurumlararası dayanışma ve iş birliği ile gerçekleştirilen uluslararası sempozyumun, milli davanın ateşinin yakıldığı güzel Samsun'umuzda toplanmasını önemsiyor, sunulan bildirilerin geçmişten geleceğe ışık tutması ümidiyle katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür ediyoruz."