Söz konusu dönemde Rusların Sarıkamış Harekatı'nda ileri harekata geçip büyük avantaj elde ettiklerini anlatan Atabey, "Ancak Bolşevik İhtilali ile Kafkasya'da büyük bir boşluk oluştu. Boşluğun hem Almanya hem de Osmanlı devletine büyük getirileri oldu. Osmanlı da Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan 'Üç Sancak'ı yeniden alma şansı yakaladı. Daha da ileri giden Osmanlı'nın buradaki başarısından Almanlar ve İngilizler büyük endişe duydu." ifadesini kullandı.

Atabay, 1917 yılı ekim ayında ortaya çıkan Bolşevik İhtilali'nin hem Osmanlı hem de Almanya için büyük fırsat doğurduğunu söyledi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kırmızı Salon'da düzenlenen ve dün başlayan sempozyumda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Atabey, "Transkafkasya'da Türk-Alman ve İngiliz Mücadelesi" konulu konuşma yaptı.

Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan "Üç Sancak"ın Rus işgalinden kurtarılması için 100 yıl önce toplanan Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" ikinci gününde oturumlarla sürdü.

Atabey, Almanların müttefik olmasına rağmen ekonomik çıkarların ön plana çıkmasıyla durumun değiştiğine işaret ederek, savaşın uzamasından dolayı ekonomisi zayıflayan Almanya'nın Kafkasya'da ortaya çıkan böyle bir fırsatı kendi lehine geliştirmek istediğini anlattı.

Almanya'nın o dönem Kafkasya'nın yeraltı zenginliklerini değerlendirmek istediğini aktaran Atabey, "Petrol, bakır, maden, kömür, aynı zamanda tahıl ürünleri, buğday, pamuk, bunların hepsi Almanya'nın savaş ekonomisini düzeltecek ürünlerdi. Bu nedenle Almanya için Kafkasya çok önemliydi. Özellikle de Bakü petrolleri. Osmanlı ordusu Bakü'ye doğru ilerlemiş ve Kafkasya'daki ilerleyişi Almanya'yı bu nedenle çok rahatsız etmişti." dedi.

ARÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Makbule Sarıkaya da "Bölge ile Azerbaycan ilişkileri" konulu konuşmasında "Üç Sancak" için Azerbaycan'dan gelen çok büyük maddi ve manevi desteklerin olduğunu belirterek, bu nedenle söz konusu dönemde milli mücadele için destek verenleri rahmetle andıklarını ifade etti.