Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek.

20-22 Şubat tarihlerinde Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Türk ordusunun Mondros Ateşkes Antlaşması’yla bölgeden çekilmek zorunda bırakılmasının ardından bölgenin yüz yüze kaldığı işgal tehlikesine karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu Ardahan Kongreleri kapsamlı olarak ele alınacak.

3-5 Ocak ve 7-9 Ocak 1919 tarihlerinde toplanan kongrelerin 100. yıldönümünde, kongrede alınan kararların bölge ve ülke tarihindeki etkilerinin ele alınacağı sempozyumda, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle güçlenecek olan milli teşkilatlanma ruhu açısından kongrelerin taşıdığı önem de irdelenecek.

Yurt içinden ve yurt dışından 50’ye yakın bilim insanının katılacağı sempozyumu, öğrenciler, akademisyenler ve ilgili herkes izleyebilecek.

