"100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"

"Bu uluslararası sempozyumun amacı 1. Dünya Savaşı sonrasındaki karanlık günlerde vatanımızı bölmeye çalışanlara karşı 'vatan bir bütündür parçalanamaz' diyen ve bu toprakların sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösteren atalarımızı bir araya getiren ruh, iman ve heyecanı anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

Çakmak, kongreye Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis ve Van'dan 56 delegenin katıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

Erzurum Kongresi'ni Erzurum ve Trabzon'daki mili cemiyetlerin topladığına işaret eden Çakmak, "Halkın temsilcilerince toplanan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele hareketinin meşrutiyet prensiplerinin en somut örneklerinden birisidir. Bu kongrenin toplanış amacı Doğu Karadeniz'de Pontus, Doğu Anadolu'da ise Ermeni devletinin kurulmasının gün yüzüne çıkmış olmasıdır." dedi.

Son 15 yılda teknolojik bağımsızlık adına çok önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Çakmak, "Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı 2000'li yılların başlarında yüzde 20 iken günümüzde bu oran yüzde 70'lere ulaşmıştır. Teknolojik bağımsızlığımızı kazanmak için attığımız her adımda ülkemizin üzerine oynanan oyunların arttığını görüyor ve bilgi çağında dijital çağa evrilen 21. yüzyılda bilginin ve bilimin üretildiği üniversitelerde bizlere önemli görevler düştüğünü idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nden çıkarılacak en önemli derslerden birinin bağımsızlık olduğuna dikkati çekerek, bu bağımsızlığı ekonomik ve ekolojik alanlarda da uygulamak gerektiğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi ve ETÜ olarak ortak ARGE işbirliğiyle araştırma merkezlerini ortak çatı altında birleştirdiklerini ifade eden Çakmak, "Diğer bölge üniversitelerle de gerçekleştireceğimiz güç birliğiyle savunma teknolojilerinden enerjiye, makine imalatından nano teknolojiye varıncaya kadar ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında daha çok söz sahibi olması için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.