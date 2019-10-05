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100. yılını kutlayan Anuga 2019 gıda fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kuruluşunun 100.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen Anuga 2019 Gıda ve İçecek Fuarı Köln’de ziyaretçilere kapılarını açtı.
Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen Anuga 2019 Gıda ve İçecek Fuarı, Almanya’nın Köln kentinde açıldı. Türkiye’nin 315 firma ile temsil edildiği fuara 106 ülkeden 7 bin 590 firma katılıyor. Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan gıda fuarı 284 bin metrekarelik alanda gerçekleşiyor. Fuarda basına bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. 315 firma ile Anuga’da adeta partner ülke gibiyiz" dedi.
Avdagiç, “Anuga’da küresel gıda sofrasının baş köşesindeyiz. 315 firma ile Anuga’da adeta partner ülke gibiyiz. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stant hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ’Odalar ne yapıyor?’ diye soranlara yorumsuz cevabımızdır" şeklinde konuştu. Şekib Avdagiç ve Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes katılımcı firma stantlarını ziyaret ederek birer plaket takdim etti. Gıda fuarına katılan 106 ülke arasında Türkiye katılımcı firma sayısı olarak en üst sıralarda yer alıyor. 925 firma ile İtalya ilk sırada yer alırken, ev sahibi Almanya 738 firma ile katılıyor. Bu ülkeyi 541 firma ile Çin, 538 firma ile İspanya takip ediyor. Türkiye 315 firma ile fuara katılıyor. 165 bin kişinin katılması beklenen fuar 9 Ekim’e kadar sürecek.

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