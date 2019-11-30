HABER

100 yıllık dikiş malzemeleriyle terzilik mesleğini yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

MANİSA'da yaşayan Ferhat Özkaraca (55), dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan 100 yıllık dikiş makinesi ile 37 yıllık mesleğini hazır konfeksiyona karşı ayakta tutmaya çalışıyor.

Cemil SEVAL-Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'da yaşayan Ferhat Özkaraca (55), dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan 100 yıllık dikiş makinesi ile 37 yıllık mesleğini hazır konfeksiyona karşı ayakta tutmaya çalışıyor.
Alaşehir ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası terzi Ferhat Özkaraca, terziliğe 16 yaşındayken babası İhsan Özkaraca'nın yanında çırak olarak başladı. Özkaraca, 20 yıl önce babasının emekliye ayrılmasıyla 20 metrekarelik dükkanın başına geçti. Dedesinden babasına, ondan da kendisine yadigar kalan dikiş makinesi, makas, dikiş yüzükleri ve makaraları kullanan Özkaraca, hazır konfeksiyona karşı ayakta kalma mücadelesi vererek 37 yıllık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Terziliğin eskiden gözde bir meslek olduğunu belirten Özkaraca, "Günümüzde, pek çok meslek gibi terzilik de unutulmaya başladı. Artık, yetiştirecek çırak bile bulamıyoruz. Eski işler de yok zaten. Bir kaç parça, tadilat işi gelirse yapıyoruz. Dükkanımda dedemden babama ondan da bana kalan 100 yıllık dikiş makinesi ve terzi malzemeleri var. Ben de bu işi layıkıyla yapabilen bir usta bulup, bırakmak istiyorum. Çocuklarım, bu mesleği yapmak istemiyor. Atalarımdan kalan bu eski malzemeler, yenilerine göre çok daha sağlam. Yeni teknoloji dikiş malzemelerindense bu asırlık malzemelerle çok daha güzel işler çıkarıyoruz. Gelişen teknolojiye rağmen bu eski malzemeleri kullandığımızı gören müşterilerim şaşırıyor. 'Bu nasıl makas', diyerek eline alıp inceleyenler bile oluyor. Şimdilik mesleğimi sürdürüyorum ancak bu daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle eski malzemelerle iş yapan ilçedeki tek terziyim."
'NOSTALJİ YAŞATIYOR'
Ferhat ustayı babasından kalan tarihi makas ve dikiş makinesiyle gördüklerinde geçmiş yılları hatırladıklarını ifade eden müşterilerinden Gürkan Dinç (41), "Biz, Ferhat ustanın terziliğinden memnunuz. Kendisi, Alaşehir için gerçekten büyük bir kazanım" dedi. Ahmet Tekeç (56) de Ferhat ustayı uzun yıllardır tanıdığını belirtip, "Atadan kalan malzemeleri dükkanında kullanarak hem geçmişine sahip çıkıyor hem de müşterilerine nostalji yaşatıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Aşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül aldıAşçılık okuyan ekonomist, uluslararası yarışmada ödül aldı
Bakan Soylu’nun uyuşturucuyu bitireceğini söylediği kentte dev operasyonlar sürüyorBakan Soylu’nun uyuşturucuyu bitireceğini söylediği kentte dev operasyonlar sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

Ankara'da sır dolu olay! Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.