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100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa’da da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan, 100 yıl kadar süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken Agave kaktüsü, İzmir’in Seferihisar ve Foça ilçelerinin ardından sanayi kenti Aliağa’da da çiçek açtı.UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, ana vatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave Kaktüsü, Kazım Dirik Mahallesi Değirmen tepesinde bulunuyor.

UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan, 100 yıl kadar süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken Agave kaktüsü, İzmir’in Seferihisar ve Foça ilçelerinin ardından sanayi kenti Aliağa’da da çiçek açtı.
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, ana vatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave Kaktüsü, Kazım Dirik Mahallesi Değirmen tepesinde bulunuyor. Çiçekleriyle 7-8 metreye yaklaşan boya ulaşan Agave’nin geniş kaktüs yaprakları da dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri ise belediyenin bitkiyi yerinde koruması gerektiğini belirtti.

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