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'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

ASELSAN’da 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği yönündeki iddialara şirketten açıklama geldi.

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ASELSAN’da 100'e yakın yöneticinin işten çıkarıldığına daire haberlere kurumdan açıklama geldi.

ASELSAN’dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

BİNDEN FAZLA ALIM YAPILDI

Şirketimiz tarafından 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.134 yeni işe alım gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı itibariyle 10 Milyar ABD Doları sipariş ile tarihi sipariş rekoru kırmış olan Şirketimiz, aldığı bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletmektedir.

İşe yeni başlayan çalışanların %70'ini mühendis kadrosu; %25'ini de teknisyen kadrosu oluşturmaktadır. Bu çalışanların 26 adedi doktora, 144 adedi ise yüksek lisans mezunudur. Yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının ülkemize geri kazanımında ilk tercih edilen kurumların başında gelen ASELSAN, bu özelliğini 2019 yılında da sürdürmüştür.

DAHA ÇEVİK ORGANİZASYON YAPISI

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, gerek çalışanlarımızdan alınan geri bildirimler, gerekse savunma sanayinin dinamikleri göz önüne alınarak daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikler de hayata geçirilmektedir.

20 YÖNETİCİ EMEKLİYE AYRILDI

Bu kapsamda, Şirketimizin yapısını daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerimizi hızlandırmak amacıyla bazı yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidilmiştir. Alınan karar doğrultusunda 20 yöneticimiz emekliye ayrılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

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Aselsan TSK

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