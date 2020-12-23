Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 Milyon TL olan, 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. 72 yaşında yabancı uyruklu bir kişi, kendisini geçtiğimiz günlerde hayata veda eden ünlü futbolcu Diago Armando Maradona’nın hayranı gibi göstererek yanında getirdiği 12 Maradona tablosuna gizlediği Kokaini yurda sokmak isterken yakalandı.

“Uşuşturucuyu Maradona tablolarına gizlediler ”

İstanbul Havalimanı açıldığından beri birçok başarılı operasyona imza atan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor. Yurda uyuşturucu sokmak için her yolu deneyen uyuşturucu kaçakçıları, bu kezde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’yı kullandı. Kendisine Maradona hayranı imajı veren 72 yaşındaki uyuşturucu kuryesi M.R., Maradona tablolarının arkasına gizlediği piyasa değeri 2 Milyon TL olan 2 kilogram 650 gram kokain’i yurda sokmak isterken Gümrük Muafaza ekiplerine takıldı.