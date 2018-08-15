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1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak (35), 1000 dolar bozdurup, makbuzunu getirenlere, 250 lira değerinde cep telefonu hediye edeceğini söyledi.  Kent merkezinde cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak, döviz kurundaki dalgalanmaya tepki için kampanya başlattı.

1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak (35), 1000 dolar bozdurup, makbuzunu getirenlere, 250 lira değerinde cep telefonu hediye edeceğini söyledi.
Kent merkezinde cep telefonu satışı yapan Ali Albayrak, döviz kurundaki dalgalanmaya tepki için kampanya başlattı. Albayrak, 50 dolar bozdurana cep telefonu aksesuarı, 100 dolar bozdurana müzik çalar, 1000 dolar bozdurana ise 250 lira değerinde sıfır cep telefonu hediye edeceğini belirtti. Döviz bozdurulmasına yönelik teşvik kampanyası başlattığını dile getiren Ali Albayrak, "Ülkemizin dış güçler tarafından ekonomik kıskaca alındığı şu ortamda, kendi gücümüzün yettiği derecede, gücümüz ölçeğinde bir katkıda bulunmak istedik. Bizim elimizden gelen ancak bu kadar. Çok da talep gördük. Keşke gücümüz olsa da daha fazlasını yapabilsek" diye konuştu.

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1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye1000 dolar bozdurana, cep telefonu hediye

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