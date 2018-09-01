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1000 dolar bozdurana Salda Gölü turu hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir tur şirketi 1000 doları TL'ye çevirip makbuzla başvuran herkesi Salda Gölü'ne ücretsiz götüreceği yönünde kampanya başlattı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir tur şirketi 1000 doları TL'ye çevirip makbuzla başvuran herkesi Salda Gölü'ne ücretsiz götüreceği yönünde kampanya başlattı. Kampanyaya kısa sürede 50 kişi başvururken, 23 Eylül'e kadar 1000 kişinin başvurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı TL'ye çevirin' çağrısına Antalya'daki bir tur şirketinden destek geldi. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yerinin balkonuna 'Ülkemiz adına 1000 dolar bozdurup makbuzunu getiren herkese Salda Gölü turu ücretsiz' yazılı pankart asan Hüseyin Çaydan'ın kampanyası kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Pankartı gören bazı vatandaşların şirketlerini arayıp 'Gerçek mi yoksa reklam amaçlı mı yaptınız?' diye sorduğunu anlatan Hüseyin Çaydan, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Şimdiye kadar 50 kişinin başvurduğunu, 23 Eylül tarihine kadar gelecek her türlü başvuruyu makbuz gösterilmesi halinde kabul edeceklerini belirten Çaydan, “Türkiye'nin düştüğü zor durumdan kalkması için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. İşimizi yaparken katkı sağlamak istedik. İlgiden çok memnunuz" dedi.

'1000 KİŞİ GÖTÜREBİLİRİM'

50 otobüslük filosunu devreye koyduğunu ve 1000 kişiyi Salda Gölü'ne götürmek gibi bir hedefi olduğunu anlatan Çaydan, “Ne kadar çok olursa bizim için o kadar gurur kaynağı. Pankartı görüp arayanlar 'Reklam mı' diye soruyor. Bizim sözümüz söz. Bu işin maliyetini düşünmedik" dedi. Çaydan, kampanyanın 23 Eylül'de sona ereceğini ve tüm başvuranların ücretsiz olarak tura götürüleceğini sözlerine ekledi.

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