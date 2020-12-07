1000 gelir uzman yardımcısı sınavı 2020... GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, ertelendi mi? GİB uzman yardımcılığı sınavı iptal mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından bu hafta sonu 12 Aralık tarihinde yapılacak olan GİB uzman yardımcılığı sınavı 2020 iptal mi oldu araştırılıyor. Geçen hafta bazı sınavların koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edilmesi sebebiyle sınava girecek adaylar, GİB uzman yardımcılığı sınavı iptal mi oldu sorusuna cevap arıyor. Peki GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? İşte 1000 uzman yardımcısı alımı 2020 hakkında son gelişmeler...

GİB UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI İPTAL Mİ?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlara bir yenisi daha eklendi. Artan vaka sayıları sebebiyle alınan yeni tadbirler gerekçe gösterilerek, GİB uzman yardımcılığı sınavı 2020 ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü koronavirüs nedeniyle ertelendi. Yapılacak sınavlarda farklı illerde kadrolara atanmak üzere yaklaşık 1000 gelir uzmanı alınması bekleniyor.