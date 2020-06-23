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Kolayca Uygulayabileceğiniz 1000 Kalorilik Diyet Listeleri [EN KOLAY]

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Zayıf olmak ve güzel görünmek şüphesiz hem kadınların hem de erkeklerin önem verdikleri konular listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Kolayca Uygulayabileceğiniz 1000 Kalorilik Diyet Listeleri [EN KOLAY]

Zayıf olmak ve güzel görünmek şüphesiz hem kadınların hem de erkeklerin önem verdikleri konular listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak tabii kadınların kilo konusuna daha fazla kafa yordukları ve dolayısıyla yedikleri besinlere daha çok dikkat ettiklerini söylemek mümkün. Yedikleri besinlerin direkt kiloya dönüşmesinden yana şikayetçi olan kadınlara iyi haber; istenmeyen kilolardan kurtulmanın pek çok yolu mevcut. Spor ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra uygulaması kolay kürler ve diyetler kilo vermeye yardımcı olur. Tabii bu uygulamalardan önce doktor kontrolünden geçilmeli ve kilo vermeye engel teşkil eden ya da uygulanacak kürlerin vücutta herhangi bir reaksiyon gelişmesine sebep olabilecek bir durumun söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.

Gün geçtikte kısa sürede kilo vermeye yardımcı olan diyetler listesine yeni bir diyet programı ekleniyor. Bu diyet programlarından biri de 1000 kalorilik diyettir. Dengeli ve sağlıklı beslenme esasına dayanan bu diyet programı, doğru bir şekilde uygulandığı takdirde çok kısa bir süre içerinde faydasını gösterir.

1000 Kalorilik Diyet Listesi 1

Belirli bir ölçüde kalori alımına dayanan kalori diyetleri, şok diyetler niteliğinde değerlendirilebilir. Bu sebeple uzun bir süre bu diyet programlarına göre beslenmek, sağlık açısından çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Aşağıdaki diyet programlarından ilkinin uygulama süresi 3, diğerinin ise

7 gündür.

1000 kalorilik diyet

1. Gün

  • **Sabah: 1 minik dilim

beyaz peynir, 5 tane zeytin, [zayıflatan bitki çayı](https://sebboy.com/metabolizmanizi-hizlandiracak-bitki-caylari/), 1 dilim tam buğdaydan yapılmış ekmek ya da 11 tane** badem, yeşillik çeşitleri

  • **Öğle: 80 ya da 90 gram

** kadar tavuk eti (İsterseniz haşlama isterseniz de ızgara olarak tüketebilirsiniz.), tam buğday ekmeği ve bir küçük kase yoğurt

  • Akşam: Sevdiğiniz herhangi bir çorba ( terbiyeli olmayacak),

3 yemek kaşığı bulgur pilavı ve yeşillik

2. Gün

  • Sabah: 1 tane haşlanmış yumurta, yeşilliklerin bulunduğu bir tabak (salatalık, roka, biber vb),

5 tane zeytin ve zayıflatan bitki çayı

  • Öğle:

4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 2 dilim tam buğdaydan yapılmış ekmek, 1 kase mercimek çorbası ve bol yeşillikle hazırlanmış salata

  • Akşam:

100 gr tavuk haşlama, 1 dilim tam buğday ekmeği ve 1 kase yoğurt

3. Gün

  • Sabah:

5 tane zeytin, 10-11 tane fındık ya da badem (Alternatif olarak tam buğday ekmeği de tüketilebilir.), 1 dilim beğendiğiniz bir peynir çeşidi ve zayıflama çayı

  • Öğle:

1 adet orta boy haşlanmış patates (baharatlarla tatlandırılmış), az miktarda zeytinyağı ile hazırlanmış yeşil salata ve 1 kase yoğurt

  • Akşam:

1 porsiyon sevdiğiniz bir sebze yemeği, 1 kase yoğurt ve 1 dilim kepek ekmeği

1000 Kalorilik Diyet Listesi 2

1000 kalori diyeti

1. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz, hatta tüm gün boyunca şekersiz çay ve kahve serbest. Diyetlerin klasiği bir kibrit kutusu kadar yağsız ya da az yağlı beyaz peynir, domates, salatalık,

1 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği

  • **Ara öğün: 4 tane

** diyet bisküvi

  • Öğle:

60 gram kırmızı et (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, 1 kutu ayran ve 1 dilim kepekli ekmek

  • Ara öğün**:**

4 tane diyet bisküvi

  • Akşam: Yarım kase kaymaksız yoğurt, 8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata,

4 çorba kaşığı bulgur ya da pirinç pilavı

  • Ara öğün**:**

2 porsiyon mevsim meyveleri

2. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar şekersiz kahve ve çay tüketebilirsiniz. Domates, salatalık, bir kibrit kutusu kadar dil peyniri,

1 dilim kepek ekmeği (ince dilim)

  • Ara öğün**:**

2 tane grisini

  • Öğle:

60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, 1 kutu ayran ve 1 dilim kepekli ekmek

  • Ara öğün**: 1 çay

**bardağı süt

  • Akşam:

8 çorba kaşığı sebze yemeği, bir kepçe çorba, yağsız salata, yarım kase yoğurt ve 2 dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

2 porsiyon mevsim meyvesi

3. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz. Bir kibrit kutusu kadar yağsız ya da az yağlı beyaz peynir, domates, salatalık, 1 dilim kepek ekmeği
  • Ara öğün**:**

1 porsiyon mevsim meyvesi

  • Öğle:

8 çorba kaşığı sebze yemeği, bir kepçe çorba, yağsız salata, yarım kase kaymaksız yoğurt ve 1 dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

4 tane diyet bisküvi

  • **Akşam:

60 gram** kırmızı et (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), bir tane küçük boy haşlanmış patates, yağsız salata, bir kutu ayran, bir dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

1 çay bardağı yağsız süt, 1 porsiyon meyve

4. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz. Bir kibrit kutusu kadar yağsız ya da az yağlı beyaz peynir, 1 kibrit kutusu kadar dil peyniri, domates, salatalık,

1 dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

2 tane grisini

  • Öğle:

60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), 1 kepçe çorba, yağsız salata, bir kutu ayran, bir dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

2 tane grisini

  • Akşam:

8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata, yarım kase kaymaksız yoğurt ve 4 çorba kaşığı kuskus ya da erişte

  • Ara öğün**:**

2 porsiyon mevsim meyvesi

5. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz. Yarım kibrit kutusu kadar kaşar peynir, domates, salatalık,

1 dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

2 tane grisini

  • Öğle: 8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata, yarım kase kaymaksız yoğurt, bir dilim kepekli ekmek
  • Ara öğün**:**

1 ufak kutu ayran, 2 tane grisini

  • Akşam:

60 gr balık (buğulama ya da ızgara olarak hazırlanmış), 2 dilim kepekli ekmek ve yağsız salata

  • Ara öğün**:**

2 porsiyon mevsim meyvesi

6. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz. Bir kibrit kutusu kadar yağsız ya da az yağlı beyaz peynir,

1 kibrit kutusu kadar dil peyniri, domates, salatalık, 2 dilim kepek ekmeği

  • Öğle:

8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata, bir kutu ayran ve bir dilim kepekli ekmek

  • Ara öğün**:**

4 tane diyet bisküvi

  • Akşam:

60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, bir kutu ayran, 4 çorba kaşığı makarna

  • Ara öğün**:**

3 porsiyon mevsim meyvesi

7. Gün

  • Sabah: Dilediğiniz kadar kahve ve çay tüketebilirsiniz. Bir kibrit kutusu kadar yağsız ya da az yağlı beyaz peynir, 2-3 tane zeytin,

1 tane haşlanmış yumurta, domates, salatalık, 2 dilim kepekli ekmek (ince dilimlenmiş)

  • Öğle yemeği:

8 çorba kaşığı sebze yemeği, 1 kepçe çorba, yağsız salata, 1 kase kaymaksız yoğurt ve bir dilim kepek ekmeği

  • Akşam:

100 gr balık (buğulama ya da ızgarada pişirilmiş), 1 kepçe çorba, yağsız salata ve 1 dilim kepek ekmeği

  • Ara öğün**:**

2 porsiyon mevsim meyvesi

1000 kalorilik diyet ile zayıflayanlar:

  • Diyet programlarına harfiyen uyduklarında ve günde yarım saat yürüyüş yaparak diyeti sporla desteklediklerinde kısa sürede açlık hissi yaşamadan kilo verdiklerini dile getirmişlerdir.
  • Ancak sağlık sorunu olanlar bu diyeti uygulamadan önce hekimlerine danışmalıdır.

1000 Kalorilik Diyet ile Kaç Kilo Verilir?

1000 kalorilik diyetle haftada 2-3 kilo verebilmek mümkündür. Ancak verilen kilo miktarı tabii ki kişinin vücut tipine, metabolizma hızına ve genetik yapısına göre farklılık gösterir. Bu diyeti sporla destekleyerek ve bol miktarda su tüketerek uygularsanız çok daha fazla kilo verebilirsiniz. Diyetisyenler tarafından da desteklenen bu diyet günde

1000 kalori alarak sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

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