Kolayca Uygulayabileceğiniz 1000 Kalorilik Diyet Listeleri [EN KOLAY]

Zayıf olmak ve güzel görünmek şüphesiz hem kadınların hem de erkeklerin önem verdikleri konular listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak tabii kadınların kilo konusuna daha fazla kafa yordukları ve dolayısıyla yedikleri besinlere daha çok dikkat ettiklerini söylemek mümkün. Yedikleri besinlerin direkt kiloya dönüşmesinden yana şikayetçi olan kadınlara iyi haber; istenmeyen kilolardan kurtulmanın pek çok yolu mevcut. Spor ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra uygulaması kolay kürler ve diyetler kilo vermeye yardımcı olur. Tabii bu uygulamalardan önce doktor kontrolünden geçilmeli ve kilo vermeye engel teşkil eden ya da uygulanacak kürlerin vücutta herhangi bir reaksiyon gelişmesine sebep olabilecek bir durumun söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.
Gün geçtikte kısa sürede kilo vermeye yardımcı olan diyetler listesine yeni bir diyet programı ekleniyor. Bu diyet programlarından biri de 1000 kalorilik diyettir. Dengeli ve sağlıklı beslenme esasına dayanan bu diyet programı, doğru bir şekilde uygulandığı takdirde çok kısa bir süre içerinde faydasını gösterir.
Belirli bir ölçüde kalori alımına dayanan kalori diyetleri, şok diyetler niteliğinde değerlendirilebilir. Bu sebeple uzun bir süre bu diyet programlarına göre beslenmek, sağlık açısından çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Aşağıdaki diyet programlarından ilkinin uygulama süresi 3, diğerinin ise
7 gündür.
beyaz peynir, 5 tane zeytin, [zayıflatan bitki çayı](https://sebboy.com/metabolizmanizi-hizlandiracak-bitki-caylari/), 1 dilim tam buğdaydan yapılmış ekmek ya da 11 tane** badem, yeşillik çeşitleri
** kadar tavuk eti (İsterseniz haşlama isterseniz de ızgara olarak tüketebilirsiniz.), tam buğday ekmeği ve bir küçük kase yoğurt
3 yemek kaşığı bulgur pilavı ve yeşillik
5 tane zeytin ve zayıflatan bitki çayı
4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 2 dilim tam buğdaydan yapılmış ekmek, 1 kase mercimek çorbası ve bol yeşillikle hazırlanmış salata
100 gr tavuk haşlama, 1 dilim tam buğday ekmeği ve 1 kase yoğurt
5 tane zeytin, 10-11 tane fındık ya da badem (Alternatif olarak tam buğday ekmeği de tüketilebilir.), 1 dilim beğendiğiniz bir peynir çeşidi ve zayıflama çayı
1 adet orta boy haşlanmış patates (baharatlarla tatlandırılmış), az miktarda zeytinyağı ile hazırlanmış yeşil salata ve 1 kase yoğurt
1 porsiyon sevdiğiniz bir sebze yemeği, 1 kase yoğurt ve 1 dilim kepek ekmeği
1 dilim kepek ya da tam buğday ekmeği
** diyet bisküvi
60 gram kırmızı et (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, 1 kutu ayran ve 1 dilim kepekli ekmek
4 tane diyet bisküvi
4 çorba kaşığı bulgur ya da pirinç pilavı
2 porsiyon mevsim meyveleri
1 dilim kepek ekmeği (ince dilim)
2 tane grisini
60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, 1 kutu ayran ve 1 dilim kepekli ekmek
**bardağı süt
8 çorba kaşığı sebze yemeği, bir kepçe çorba, yağsız salata, yarım kase yoğurt ve 2 dilim kepek ekmeği
2 porsiyon mevsim meyvesi
1 porsiyon mevsim meyvesi
8 çorba kaşığı sebze yemeği, bir kepçe çorba, yağsız salata, yarım kase kaymaksız yoğurt ve 1 dilim kepek ekmeği
4 tane diyet bisküvi
60 gram** kırmızı et (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), bir tane küçük boy haşlanmış patates, yağsız salata, bir kutu ayran, bir dilim kepek ekmeği
1 çay bardağı yağsız süt, 1 porsiyon meyve
1 dilim kepek ekmeği
2 tane grisini
60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), 1 kepçe çorba, yağsız salata, bir kutu ayran, bir dilim kepek ekmeği
2 tane grisini
8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata, yarım kase kaymaksız yoğurt ve 4 çorba kaşığı kuskus ya da erişte
2 porsiyon mevsim meyvesi
1 dilim kepek ekmeği
2 tane grisini
1 ufak kutu ayran, 2 tane grisini
60 gr balık (buğulama ya da ızgara olarak hazırlanmış), 2 dilim kepekli ekmek ve yağsız salata
2 porsiyon mevsim meyvesi
1 kibrit kutusu kadar dil peyniri, domates, salatalık, 2 dilim kepek ekmeği
8 çorba kaşığı sebze yemeği, yağsız salata, bir kutu ayran ve bir dilim kepekli ekmek
4 tane diyet bisküvi
60 gram tavuk eti (haşlanmış ya da ızgarada pişirilmiş), yağsız salata, bir kutu ayran, 4 çorba kaşığı makarna
3 porsiyon mevsim meyvesi
1 tane haşlanmış yumurta, domates, salatalık, 2 dilim kepekli ekmek (ince dilimlenmiş)
8 çorba kaşığı sebze yemeği, 1 kepçe çorba, yağsız salata, 1 kase kaymaksız yoğurt ve bir dilim kepek ekmeği
100 gr balık (buğulama ya da ızgarada pişirilmiş), 1 kepçe çorba, yağsız salata ve 1 dilim kepek ekmeği
2 porsiyon mevsim meyvesi
1000 kalorilik diyet ile zayıflayanlar:
1000 kalorilik diyetle haftada 2-3 kilo verebilmek mümkündür. Ancak verilen kilo miktarı tabii ki kişinin vücut tipine, metabolizma hızına ve genetik yapısına göre farklılık gösterir. Bu diyeti sporla destekleyerek ve bol miktarda su tüketerek uygularsanız çok daha fazla kilo verebilirsiniz. Diyetisyenler tarafından da desteklenen bu diyet günde
1000 kalori alarak sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olmaktadır.
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