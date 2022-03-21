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Zehirleme iddiaları sonrası Putin harekete geçti! Sekreterler, aşçılar, korumalar...

21.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini zehirlemeye çalışacakları korkusuyla 1000 kişisel personelini görevden aldığı iddia edildi. Görevden alınanlar arasında korumalar, aşçılar, sekreterler ve çamaşırhane çalışanlarının da olduğu söylendi. Yakın zamanda Rus oligarkların Putin’den kurtulmak için zehirleme yoluna gideceği iddiaları da ortaya atılmıştı. İşte haberin detayları...

Zehirleme iddiaları sonrası Putin harekete geçti! Sekreterler, aşçılar, korumalar...

Vladimir Putin’in, güvensizlik hissiyle aşçılar, sekreterler, çamaşır işçileri ve korumalar da dahil olmak üzere yüzlerce kişisel personelini değiştirdiği iddia edildi.

Şimdiye kadar birçok Rus generali de öldürülürken, binlerce Rus askerinin de öldüğü bildiriliyor. Rus oligarklara ait çok sayıda özel jetin de Dubai'ye giderken görülmesi, Moskova'daki iç güvenlikle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

Bir Fransız istihbarat ajanı, Putin'in Kremlin içinden gelen bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılmasının mümkün olduğunu ve suikastın bunun bir yolu olabileceğini iddia etti.

KORKULARI HAKSIZ DEĞİL

Üst düzey siyasi isimlerin bile Putin'in yakınında olanları herhangi bir suikast girişimine karşı açıkça cesaretlendirdiği göz önüne alındığında, Putin'in korkularının temelsiz olmadığı anlaşılıyor.

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Güney Carolina Senatörü Lindsay Graham, Putin'in ölümü için halka çağrıda bulunan bir tweet atarak "Bunun sona ermesinin tek yolu, Rusya'daki birinin bu adamı öldürmesidir. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmette bulunmuş olursunuz." dedi.

'GİRİŞİM KREMLİN'İN İÇİNDEN OLACAK'

Fransız istihbarat ajanı, eğer bir suikast gerçekleşirse, zehirlenmesinin kesinlikle muhtemel bir yol olduğunu iddia etti.

Rus hükümetinin, Sergei ve Yulia Skripal'in 2018'de Salisbury'de gerçekleşen katlinde kimyasal bir zehir olan sinir ajanı Novichok kullandığı bilinmektedir.

Fransız ajan, "Girişim Kremlin'in içinden olacak. Rus istihbaratı muhtemelen zehri hazırda tutan tek kişi". dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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