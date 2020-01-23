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1000 yıllık Gazi Mescidi belediye tarafından kamulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde tarihi kale içerisinde bulunan Gazi Mescidi kamulaştırıldı.Tarihi Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend’li Dönemi Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend’li Dönemi ata yadigârı Gazi Mescidi ve Müştemilatının kamulaştırmasını gerçekleştirdik.

Tokat’ın Niksar ilçesinde tarihi kale içerisinde bulunan Gazi Mescidi kamulaştırıldı.
Tarihi Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend’li Dönemi Gazi Mescidi, Niksar Belediyesince kamulaştırıldı.
Konuyla alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Niksar Kalesi içerisinde yer alan, mimari olarak Danişmend’li Dönemi ata yadigârı Gazi Mescidi ve Müştemilatının kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Özel mülkiyet olan 1000 Yıllık Gazi Mescidi ve Müştemilatı, yapmış olduğumuz hukuksal mücadelesi sonunda kamulaştırılmasını sağladık. Bununla birlikte bu eserin yeniden hayat bulması için projelendirme çalışmasını gerçekleştirerek, tarihine uygun bir şekilde restore edilmesi için görüşmelerimiz sürmektedir. Atalarımızın bizlere emaneti olan tarihimizi en iyi şekilde muhafaza etmek bizlerin en asli görevidir. Bu eserleri bizlere bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.

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