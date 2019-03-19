HABER

1000 yıllık Siyez buğdayı ile çocuklar hamur işi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

Kastamonu’nda minik öğrenciler, meşhur Siyez buğdayının önemini hem toprağa dikerek hem de Siyez unundan hamur işi yaparak öğreniyor.Kastamonu’da, 2 yıl önce hizmete giren Siyez Evi’nde, ana okulu öğrencilerine Kastamonu değerlerinin tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Kastamonu’nda minik öğrenciler, meşhur Siyez buğdayının önemini hem toprağa dikerek hem de Siyez unundan hamur işi yaparak öğreniyor.

Kastamonu’da, 2 yıl önce hizmete giren Siyez Evi’nde, ana okulu öğrencilerine Kastamonu değerlerinin tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinliğin ilk kapsamında öğrencilere Siyez buğdayı anlatıldı. Öğrenciler, önce Siyez unundan kurabiye ve hamur işi yaptı. Daha sonra bahçede toprağa Siyez buğdayı ekti.

"Kültürümüzü öğrenmelerini istedik"
Etkinlik hakkında bilgi veren 10 Aralık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğretmeni Aslı Tekneoğlu, “Eğitim öğretim programımızda bu haftayı Kastamonu Kültürel Haftası olarak belirledik. Program dâhilinde bir hafta boyunca çocuklarımıza kendi kültürlerini, Kastamonu’da neler yetişebileceğini, Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini ve yöresel kültürlerine sahip çıkmaları için kültürümüzü öğrenmelerini istedik. Bunu için de Siyez Evi’nden başladık. Siyez doğal, organik ve sağlıklı bir besin. Siyezi çocuklardan tanıtmaya başlarsak bunu temelden aktarırsak beslenme alışkanlığının da sağlık bir şekilde ilerleyeceğini düşündüğümüz için ilk gezimiz Siyez Evi’ne oldu. Çocuklarımızın burada Siyez’den besin üretmesi ve onları tatmaları keyifli olacak, bizler için de güzel bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz için oldukça keyifli.” dedi.

“Siyez Evi olarak bu projeler devam edecek”
Siyez Evi olarak bu projelerin devam edeceğini ifade eden Oruç Odabaşı, “Biz Siyez Evi olarak özellikle Kastamonu’da Siyez’in ve Siyez ürünlerinin tanıtımı ile ilgili olarak bir proje hazırlamaya karar verdik. Ve Kastamonu’da bugün ilkini yaptığımız anaokulları ile bir mutfak faaliyeti düzenlemek istedik. Burada çocuklara ceza alması tepsiye ve ilgili olarak çocuklara bilgileri verdik. Bizi yalnız bırakmadı, 10 Aralık Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerimiz Siyez Evi olarak bu projeleri biz devam edecek. Önümüzdeki haftalar ve sonraki haftalarda da buradaki asıl amacımız Siyez Evi olarak konusunda bir farkındalık oluşturmak, bunu da çocuklardan başlatmak ve anaokulundan başlatmak ayrı bir düşüncemizdi. Bizi yalnız bırakmadılar dediğiniz gibi çok keyif aldık. Sizlerle birlikte olmaktan da tekrardan mutluyuz her zaman bekleriz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nursu Ersin ise “Siyez hamuruyla kurabiye yapıyoruz. Yıldız yaptım üst üste dizdim. Arkadaşlarım ile çok güzel vakit geçirdim.” diye konuştu.

6 yaşındaki Rana Akyol’da “Siyez hamuru ile şekiller çıkarıyoruz. Rengi kahverengi. Çünkü Siyez hamuru ile yapılıyor.” cümlelerini kullandı.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağızCHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız
Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildiFenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.