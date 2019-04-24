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"1001 çocuk 1001 Dilek" çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

Ülker, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrencileri ve Genç İyilik Gönüllüleri 1001 hayali gerçeğe taşıdı.

Ülker, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrencileri ve Genç İyilik Gönüllüleri 1001 hayali gerçeğe taşıdı. "1001 çocuk 1001 Dilek Projesi" 17. yılında bu kez köy çocuklarını hayalleriyle buluşturdu.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri ve Genç İyilik Gönüllüleri 1001 hayalleri gerçeğe taşıdı. Şehir yaşamının uzağında yaşayan bin 42 çocuk, kalplerindeki coşku ve isteği mektuplara yazdı ve Deniz Feneri Derneği’ne ulaştırdı. Deniz Feneri Derneği, bin 42 çocuğun dileğini gerçekleştirmek üzere 17. kez harekete geçti. Bu kez hedefte kırsal kesimin ihtiyaç sahibi çocukları vardı. Maddi imkansızlıklar ve yoksullukları nedeniyle gerçekleştiremedikleri dileklerini yerine getirmeyi amaçlayan projenin çıkış noktası çocukların hayalleri ve beklentileri oldu. Bin 42 minik yüreğin Deniz Feneri’ne ulaştırdığı mektuplar www.1001dilek.com adresinde yayınlandı ve bağışlar gelmeye başladı.
Anadolu’da eğitim gören toplamda bin 42 minik yürek "1001 çocuk 1001 dilek projesi" kapsamında mektup yazarak bağışçılardan hayallerinin gerçekleştirilmesini istedi. Tam da bu noktada Genç İyilik gönüllüleri ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencileri gelen mektupları inceleyerek minik yüreklerin hayalleri için çalışma başlattı. Yıldız Holding ve Ülker’de projeye çocuklar için sürprizlerle dolu ülker ürünlerinden oluşan bir koli hediye ile destek oldu. Öğrenciler, üniversite bünyesinde çeşitli konser, kermes ve öğrenci kulüpleri vasıtasıyla toplanan bağışlarla minik kardeşlerinin isteklerini, hayallerini yerine getirmiş oldu. Mardin, Muğla, Samsun ve Sinop illerinde bizzat Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı etkinliklerle çocuklara hediyeleri verildi. Büyük mutluluk yaşadıkları gözlenen minik yüreklerin yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi.

"1001 çocuk 1001 Dilek" çocukların yüzünü güldürdü

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