HABER

'1001 Gece' sergisi masal dünyasını yaşatıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde masalların görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisini sanatseverlerle buluşturan '1001 Gece' isimli sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Hande NAYMAN Melis KARAKUZULU İZMİR, (DHA) İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde masalların görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisini sanatseverlerle buluşturan '1001 Gece' isimli sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İzmir'i pek çok kez ziyaret eden ünlü oryantalist yazar Antoine Galland'un çevirisiyle Avrupa'ya yayılan ve birçok sanat eserine konu alan '1001 Gece Masalları' temalı sergi, İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Fransa'nın Opera National De Paris gibi müzelerinden ve özel koleksiyonlardan getirilen aksesuar, dekoratif obje, tablo, heykel gibi eserlerin yer aldığı sergide, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş Türk sanatçılarının da farklı disiplinlerdeki çalışmaları yer alıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan sergi, temaya uygun atmosferi ile ziyaretçilere adeta masalı yeniden yaşatıyor. Öte yandan, Fransız Kültür Merkezi'nin '1001 Gece Sergisi'ne' paralel olarak düzenlediği, Fransız sanatçı Julien Salaud'un İzmirli 6 üniversite öğrencisiyle 12 kilometre ip ve 8 bin çivi kullanarak gerçekleştirdiği '1001 Gece' enstalasyonu, özel olarak siyah ışıkla aydınlatılan salonda sergileniyor.

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltıDiyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

Sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı

Video sosyal medyaya düştü... Öğretmen gözaltına alındı!

2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu

2,5 yaşındaki çocuğa yaptıkları şey kan dondurdu

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.