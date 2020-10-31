100’den Fazla Kişi Enkazdan Çıkarıldı Ölü Sayısı 26

Eski başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yıkılan 17 binanın 9’unda arama kurtarma çalışmaları bitti. Tümü Bayraklı ilçesinde bulunan bulunan iki bloklu Emrah sitesi, Ali Rıza apartmanı, Yılmaz Erbek apartmanı, Barış sitesi ve üç bloklu Yağcıoğlu sitesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda’’ dedi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 6,6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin 6,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremden sonra 3,5 büyüklüğünden daha büyük 64 deprem meydana geldi.

Kurum, ‘‘Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar-tespit çalışmalarını yapacaklar. Ağır hasarlı, yıkılan riski olan binalarımız olduğu düşüncedeyiz. Binaların tespitlerinin yapılmasına müteakip girmek önem arz etmektedir. Arama-kurtarma faaliyetlerini çok hassas bir biçimde yürütmek durumundayız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişiyle yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz 2 bin 906 kişi ile yardım faaliyetlerini yürütüyoruz’’ dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın açıklamasından sonra enkazdan dört kişi daha çıkarıldı.

Nefret söyleminde bulunan altı kişi gözaltına alındı; Adalet Bakanı ‘‘Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez’’ dedi

İzmir’deki deprem sonrası sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılık içeren mesajlar yayınlayan üç kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ortak acılar ortak duygudaşlık gerektirir. Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir’’ dedi. Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı altıya yükseldi.