100’den Fazla Kişi Enkazdan Çıkarıldı Ölü Sayısı 26

İzmir’de dün meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 6,6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin 6,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremden sonra 3,5 büyüklüğünden daha büyük 64 deprem meydana geldi.
İzmir depreminde ölü sayısı 26’ya yükselirken yaralı sayısı 885 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda’’ dedi.
Yıkılan 17 binanın 9’unda arama kurtarma çalışmaları bitti. Tümü Bayraklı ilçesinde bulunan bulunan iki bloklu Emrah sitesi, Ali Rıza apartmanı, Yılmaz Erbek apartmanı, Barış sitesi ve üç bloklu Yağcıoğlu sitesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkaz altında hala iki yüze yakın depremzede olduğu belirtiliyor.
Kurum: 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık’’
Eski başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Kurum, ‘‘Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar-tespit çalışmalarını yapacaklar. Ağır hasarlı, yıkılan riski olan binalarımız olduğu düşüncedeyiz. Binaların tespitlerinin yapılmasına müteakip girmek önem arz etmektedir. Arama-kurtarma faaliyetlerini çok hassas bir biçimde yürütmek durumundayız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişiyle yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz 2 bin 906 kişi ile yardım faaliyetlerini yürütüyoruz’’ dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın açıklamasından sonra enkazdan dört kişi daha çıkarıldı.
Nefret söyleminde bulunan altı kişi gözaltına alındı; Adalet Bakanı ‘‘Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez’’ dedi
İzmir’deki deprem sonrası sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılık içeren mesajlar yayınlayan üç kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ortak acılar ortak duygudaşlık gerektirir. Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir’’ dedi. Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı altıya yükseldi.
Soyer: ‘‘Deprem sonrası hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapmalıyız’
Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hasarlı binaların sorun yaratacağına dikkat çekti.
Soyer, ‘‘Asıl mesele dışarıda akmakta olan hayat. Binlerce İzmirli geceyi dışarıda geçirdi. Bu son derece zor bir durum. Ne kadar devam edeceğini kimse bilmiyor. Binaların hasar tespitleri yapılacak. Hasar düzeyleri belli olacak. Ona göre vatandaşlar evlerine girip giremeyeceğini anlayacak. Depremin verdiği hasarı o zaman görmüş olacak. Bu hayatı kolaylaştıracak çalışma yapmamız lazım. Çadır battaniye soda, kumanya çay çorba birçok hazırlık yapmak lazım. İzmirliler olarak pandemide dayanışma sergiledik. Bu dayanışmayı Bayraklı ile de yapacağız’’ dedi.
AFAD ve Kızılay bölgeye 3009 çadır gönderdi
AFAD’dan yapılan açıklamada ‘‘Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 100 genel maksat çadırı, 4520 battaniye, 3756 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti’’ sevk edildiği belirtildi.
Ayrıca deprem bölgesinde 38 ikram aracı ve 56.300 öğün kapasiteli mobil beslenme ünitelerinin faaliyete geçtiği duyuruldu.
Kılıçdaroğlu İzmir’de
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir’e gelerek arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanlarında partililerden bilgi aldı.
CHP lideri, henüz depremle ilgili bir açıklama yapmadı.