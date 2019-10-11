100'üncü Barış Nobeli sahibini buldu

100'üncü kez verilen ödül son yıllarda tartışmalara yol açmıştı.Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl kazanan isim açıklandı. Ödülün sahibi ülkesinin Eritre ile olan 20 yıllık savaşını bitiren Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed oldu.

Etiyopya ve Eritre, 20 yıl boyunca sınır problemleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiği uzun bir savaşın içindeydi. İki ülke Temmuz 2018'deki yıllar süren düşmanlığı sona erdirerek ilişkilerini yeniden tesis ettiklerini açıklamıştı.

Nobel Komitesi Başkanı Beri Reiss-Andersen, ödülün Başbakan Abiy'i barış ve uzlaşma yönündeki çabalarına devam edebilmesi için güçlendirmesini umduğunu söyledi.

Nobel tarihinin 100'üncü barış ödülünün sahibi olan Abiy Ahmed, 223 kişi ve 78 kurum arasından sıyrılarak bu ödüle layık görüldü.

Bu yıl ödül töreni öncesinde 16 yaşındaki İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg'in ödülün favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Greta Thunberg son olarak Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'nde bir konuşma yaparak, zirveye katılan 60 ülkenin liderlerine seslenmişti. Yaptığı duygusal konuşmayla zirveye damga vuran İsveçli aktivist, "Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız" demiş ve liderlere iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı yapmıştı.