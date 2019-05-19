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100'üncü yıl kutlamasında 1919 fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 fidan, toprakla buluşturuldu.  Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Palandöken'deki Kent Ormanı'na fidan dikildi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 fidan, toprakla buluşturuldu.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Palandöken'deki Kent Ormanı'na fidan dikildi. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, bürokratlar, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, TEMA ve Yeşilay gibi kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Kurtuluş savaşanın zor yıllarında Atatürk'ün 53 gün Erzurum'da kaldığını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü senesini kutluyoruz. Bugünün Erzurum'da yaşayanlar için ayrı bin anlam ve önemi var. Atatürk'e Erzurum Kongresi'ni düzenlediğinde 53 gün boyunca Erzurum'da saygıdeğer Dadaşlar eşlik ediyor, burada çok önemli olaylar yaşanıyor. Bizler de bu mutluluğun haklı gururunu yaşıyoruz. Bugünün anlam ve önemine binaen 1919 adet çam fidanı diktik" diye konuştu.

Katılımcılar, fidanları birer birer toprakla buluşturdu. Toprağa çam tohumu serpen Vali Memiş, katılımcılarla birlikte kent ormanını gezdi. Vali ve protokol fidan dikimi sonunda TEMA üyesi miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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