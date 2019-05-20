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100'üncü yıla fener alaylı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

ATATÜRK?ün Samsun?a çıkışının 100?üncü yıl dönümü ve Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya?da binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla kutlandı.

ATATÜRK?ün Samsun?a çıkışının 100?üncü yıl dönümü ve Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya?da binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun?a çıkışının 100?üncü yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk?ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya?da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen fener alayı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğündeki 150'yi aşkın sivil toplum örgütünden oluşan ?Cumhuriyet İçin El Ele Platformu? tarafından düzenlenen fener alayı, binlerce kişiyi meydanda buluşturdu.
Konyaaltı varyantta başlayan yürüyüşte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Niyazi Nefi Kara, Aydın Özer, Rafet Zeybek ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ve belediye başkanları, grubun önünde kol kola yürüdü. Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık, yaktıkları meşalelerle varyanta seyirlik görüntüler oluşturdu. Falezlerin arkasından gökyüzüne yükselen dolunayın fener alayıyla birlikte oluşturduğu görsel şölen ise görenleri büyüledi. Cumhuriyet Meydanı?na kadar yürüyen kalabalık yol boyunca ?Ne mutlu Türküm diyene?, ?Susma, sustukça sıra sana gelecek?, ?Mustafa Kemal?in askerleriyiz? sloganları attı.
Gruba vatandaşlar da alkış ve ıslıklarıyla evlerinin balkonundan eşlik etti. Fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı?nda sona erdi. Yürüyüşün ardından sanatçı Şebnem Ferah, meydanda konser verdi.

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