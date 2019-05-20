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100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:49 | Son Güncelleme

ŞEBNEM FERAH’TAN KONSER Antalya’da fener alayı yürüyüşünün ardından şarkıcı Şebnem Ferah, Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalıya konser verdi.

100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)

ŞEBNEM FERAH’TAN KONSER
Antalya’da fener alayı yürüyüşünün ardından şarkıcı Şebnem Ferah, Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Antalyalıya konser verdi. Derin göğüs dekoltesi kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, performansı ile göz doldurdu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, Antalyalılara da hitap etti. Her ülkeye nasip olmayan böyle güzel bir bayramın herkese kutlu, mutlu ve onurlu olmasını dileyen Şebnem Ferah, "Her şey sizinle güzel. 19 Mayıs’ın anlamı nasıl idrak edildiyse, nasıl marşlar yazıldıysa, ben de tam şimdi 100. yılda Antalya’da bu günün anlamını hepimizin bir kez daha gözden geçirip, sanki o gün için marş yazıyormuşçasına coşkuyu içimizde hissetmenin tam zamanıdır arkadaşlar" dedi. Konser geç saatlerde sona erdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konserin ardından sanatçıya Atatürk portresinin bulunduğu bir tablo hediye ederek, çiçek verdi.

FOTOĞRAFLI

100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)100’üncü yıla fener alaylı kutlama (2)

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