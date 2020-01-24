HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 100’üncü yılında Mîsâk-ı Millî anılacak

100’üncü yılında Mîsâk-ı Millî anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin istiklal yolundaki hedeflerinin en açık şekilde ifade edildiği belge olan Mîsâk-ı Millî kararlarının kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle 28 Ocak’ta İstanbul’da anma etkinlikleri düzenleyecek.“Millî And” anlamına gelen ve 28 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda kabul edilen 6 karardan oluşan “Mîsâk-ı Millî”yi anma etkinlikleri, 100 yıl önce gizli oturumun gerçekleştirildiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine (MSGÜ) bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle başlayacak.

100’üncü yılında Mîsâk-ı Millî anılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin istiklal yolundaki hedeflerinin en açık şekilde ifade edildiği belge olan Mîsâk-ı Millî kararlarının kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle 28 Ocak’ta İstanbul’da anma etkinlikleri düzenleyecek.
“Millî And” anlamına gelen ve 28 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda kabul edilen 6 karardan oluşan “Mîsâk-ı Millî”yi anma etkinlikleri, 100 yıl önce gizli oturumun gerçekleştirildiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine (MSGÜ) bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle başlayacak. Tarihi kararların alındığı gizli oturuma ev sahipliği yapan salon, 100 yıl sonra burada alınan kararların Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dair değerlendirmelerin yapılacağı konuşmalara ev sahipliği yapacak. Açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlikler kapsamında tarihi salon ve bina MSGÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi tarafından konuklara tanıtılacak. Tanıtımın ardından Mîsâk-ı Millî’ye ilişkin belge ve fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açılacak. Burada düzenlenen törenlerin ardından Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlatılan Mîsâk-ı Millî belgeselinin galasının yapılacağı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ne geçilecek. Anma etkinlikleri saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan gösterimin ardından düzenlenecek resepsiyonla sona erecek. Tüm etkinlikler ilgililerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye’yi kana buladılar, failleri yakalandıTürkiye’yi kana buladılar, failleri yakalandı
Üşüyen güvercinler doğal gaz bacasında ısındıÜşüyen güvercinler doğal gaz bacasında ısındı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

İstanbul'da kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.