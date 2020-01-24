100’üncü yılında Mîsâk-ı Millî anılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin istiklal yolundaki hedeflerinin en açık şekilde ifade edildiği belge olan Mîsâk-ı Millî kararlarının kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle 28 Ocak’ta İstanbul’da anma etkinlikleri düzenleyecek.

“Millî And” anlamına gelen ve 28 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda kabul edilen 6 karardan oluşan “Mîsâk-ı Millî”yi anma etkinlikleri, 100 yıl önce gizli oturumun gerçekleştirildiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine (MSGÜ) bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle başlayacak. Tarihi kararların alındığı gizli oturuma ev sahipliği yapan salon, 100 yıl sonra burada alınan kararların Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dair değerlendirmelerin yapılacağı konuşmalara ev sahipliği yapacak. Açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlikler kapsamında tarihi salon ve bina MSGÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi tarafından konuklara tanıtılacak. Tanıtımın ardından Mîsâk-ı Millî’ye ilişkin belge ve fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açılacak. Burada düzenlenen törenlerin ardından Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlatılan Mîsâk-ı Millî belgeselinin galasının yapılacağı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ne geçilecek. Anma etkinlikleri saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan gösterimin ardından düzenlenecek resepsiyonla sona erecek. Tüm etkinlikler ilgililerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

