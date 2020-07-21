101 "aksaçlı" gençlere seslendi: Birlik olun

"Anayasa fiilen askıya alınmış durumda, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı Saray'ın emri altında, kolluk güçleri keza. Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek tek işlemez hale getiriliyor" diyen "aksaçlılar", Türkiye'de "insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığını" ifade etti.

101 "aksaçlı", muhalefete de çağrıda bulunarak "Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz" denildi.

Ortak açıklamada ayrıca "Aramıza nifak sokuluyor ki, dindarı laiki, sünnisi alevisi, sağcısı solcusu, Türkü Kürdü, genci yaşlısı bu gidişata 'dur' demesin" denilerek halkın kasten cephelere bölünmek istendiği savunuldu.

Cem Toker: Genç nesil siyasete yön vermeli

İmzacılardan siyasetçi Ahmet Türk, DW Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu ülkede ayrımcı politikalara karşı çıkarak bu ülkeyi demokratik bir geleceğe taşımayı esas alan bir mantığa sahibiz. Bugünkü çabalarımız, çalışmalarımız da ortak değerler etrafında toplumu bütünleştirmektir. Sevgiyi, kardeşliği ortak değerler etrafında yeniden yapılanmayı esas alan bir geleceği hazırlamaktır, bu geleceğe katkı sunmaktır" dedi.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ise "Türkiye'nin son 18 senedir demokratik, hür dünya değerlerinden her geçen gün daha da uzaklaşarak sertleşen bir otoriter ve totaliter rejime dönüşmesine, demokratik yollardan bir dur denmediği takdirde, ülkenin sadece siyaseten değil, ekonomik refah açısından da bir felakete sürüklendiği kesindir. Genç neslin de bizim bu uyarılarımızı dikkate alarak siyasete yön vermeye başlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.