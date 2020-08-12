101 "aksaçlının" çağrısına "404 Yurttaş" desteği

Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı. Ümit Kıvanç'tan Cahit Berkay'a, Bülent Şık'tan Menderes Samancılar'a tanınmış isimlerden oluşan imzacılar basına yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki: Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; yakınlarımızın, dostlarımızın ve her türlü hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkumiyetlere maruz kaldığını izliyoruz.''

Halkı ve kendilerini de tehdit altında gördüklerini ifade eden imzacılar bu durumun değişebilmesi için taleplerde bulundu. Yurttaşların sesine iktidarın kulak vermesini ve muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesi çağrısında bulunan ''404 Yurttaş'' imzacıları bunun ''dünya ve halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin yaratılması için acil ve gerekli bir adım'' olduğunu da belirtti.