HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 101 "aksaçlının" çağrısına "404 Yurttaş" desteği

101 "aksaçlının" çağrısına "404 Yurttaş" desteği

12.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ahmet Türk'ten Müjde Ar'a kadar farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı.

Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı farklı kesim ve siyasi görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ''404 Yurttaş'' adlı grup destek verdiğini açıkladı. Ümit Kıvanç'tan Cahit Berkay'a, Bülent Şık'tan Menderes Samancılar'a tanınmış isimlerden oluşan imzacılar basına yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki: Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; yakınlarımızın, dostlarımızın ve her türlü hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkumiyetlere maruz kaldığını izliyoruz.''

Halkı ve kendilerini de tehdit altında gördüklerini ifade eden imzacılar bu durumun değişebilmesi için taleplerde bulundu. Yurttaşların sesine iktidarın kulak vermesini ve muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesi çağrısında bulunan ''404 Yurttaş'' imzacıları bunun ''dünya ve halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin yaratılması için acil ve gerekli bir adım'' olduğunu da belirtti.

İmzacılar arasında Prof. Dr. Ali Nesin'den sanatçılar Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Onur Akın, Suavi'ye; gazeteciler Fehim Işık, Can Dündar'dan eski dışişleri bakanı Hikmet Çetin, 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulunuyor.

101 "aksaçlı" gençlere "Birlik olun" çağrısı yapmıştı

Yaklaşık iki hafta önce Türkiye'de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasi görüşten olan 101 kişi, gençlere yaptıkları ortak çağrıda "Size dayatılan bölünmeleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" dedi. Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu.

101 "aksaçlı", muhalefete de çağrıda bulunarak "Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır" ifadesini kullandı.

DW / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Bu sabah başladı! 1448 personel katılıyorBu sabah başladı! 1448 personel katılıyor
Çiftleri yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zaman aşımıÇiftleri yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zaman aşımı

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Diğer Haberler
Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru nedir?

Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Necmettin Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de Roma ve Bizans dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakanlık açıkladı! Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

Bu sabah başladı! 1448 personel katılıyor

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'okul' tepkisi

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'okul' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.