HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 101 gün sonra tekrar açıldılar

101 gün sonra tekrar açıldılar

02.03.2021 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı listedeki Bursa’da normalleşme süreci başladı.

Sarı listedeki Bursa’da normalleşme süreci başladı. Düşük ve orta riskli illerde kafe, kıraathane restoranlar açıldı. İnegöl ilçesinde işyerlerini 101 gün sonra açan işletmeciler gelecekten umutlu.
Korona virüs tedbirleri sürerken 101 gün önce Türkiye genelinde bir çok işletmeci kapatıldı. Tedbirler nedeniyle kapatılan işletmeler yeniden açıldı. Kabine toplantısının ardından alınan kararları dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Sabah 7’de kepenklerini açan ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlayan işletmeciler, kurallara riayet ettiler.
Lokantalarda masalar çapraz 2 kişinin oturacağı şekilde ayarlandı. Uzun bir aradan sonra vatandaşlar tekrar lokantalara giderek yemek yediler. Kıraathanelerde aynı şekilde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek. Hem işletme sahipleri hemde müşteriler tekrar işyerinin açılmasının dolayı mutlu oldular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Dehşete düşüren olay! 12'inci kattan düşerek öldüDehşete düşüren olay! 12'inci kattan düşerek öldü
Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Pervin Buldan'ın Uşak paylaşımı olay oldu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

Sınırda donmuş erkek cesedi bulundu

Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Evde yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu

Evin bahçesinden Roma dönemine ait mozaik çıktı!

Ümitcan Uygun ve babası hakkında yeni gelişme! 4,5 yıla kadar hapisleri istendi

Suç duyurusunda bulunulmuştu! Ümitcan Uygun ile ilgili yeni gelişme

Hamam, yüzme havuzları, masaj salonları açıldı mı? Hangi illerde açılıyor?

Hamam, yüzme havuzları, masaj salonları açıldı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.