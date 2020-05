101 okey nasıl oynanır?

Dört farklı renge sahip taşlar 1'den 13'e kadar bir seti oluşturur. Taşlar arasında bir de sahte okey denilen ve okey olarak belirlenen rakamın yerine kullanılan taşlar yer alır. Her taşın kendi renginde bir çifti bulunur, yani her sayıdan 8 tane vardır. Örneğin 1 sayısı; kırmızı, mavi, yeşil, siyah renklerde 8 tanedir. Renkler takıma göre değişebilir. Okey oyunları içerisinde en çok sevilenlerden birisi de 101 oyunudur. 101, klasik okeye göre biraz daha zor ama daha keyifli, cezaları da daha yüksek bir oyundur. Kağıt oyunları içinde bulunan 101 ile benzerlik gösterir. 101 okey e alışanlar bu oyundan vazgeçemezler.

101 OKEYDE PER YAPMA

Okeyde sıralı ve rakam peri şeklinde iki farklı şekilde per yapabilirsiniz.

Aynı rakamın farklı renklerinde en az üç taşı yan yana getirerek per yapabilirsiniz. Örneğin 7 sayısından per yapmak için renkleri birbirinden farklı en az üç tane 7'li taşı toplamalısınız, aynı renklerde taşlar per içinde yan yana gelmez. Kırmızı, siyah, mavi 7'lileri bir araya toplarsanız bir per elde edebilirsiniz.

Sıralı per ise 5, 6, 7 şeklinde devam eder, burada da renklerin aynı olmasına dikkat edilir. Farklı renklerde bir araya getirilen diziler per sayılmaz.

101 okeyde klasik okey oyununda yapılabilen 12, 13, 1 sıralaması geçerli değildir. Yani yanlışlıkla 12, 13, 1 peri ile el açarsanız elinizi hatalı açmış olursunuz.

101 OKEYDE ÇİFTE GİTMEK

Per yapmayı tercih etmeyenler veya oyunun başında elinde çok sayıda benzer taş olanlar çifte gidebilirler. Çifte gitmek için aynı renkte taşların çiftleri toplanır. Burada dikkat etmeniz gereken; taş üzerinde yer alan rakamlar aynı olsa bile renkleri farklıysa çift yapamıyor olmanız. 101 okey oyununda bir masada en fazla üç oyuncu çifte gidebilir. Dört oyuncunun da çifte gitmesi halinde el bozulur. Elin bozulması halinde hiçbir oyuncunun hanesine ceza yazılmaz.