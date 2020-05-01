101 okey nasıl oynanır?

Dört farklı renge sahip taşlar 1'den 13'e kadar bir seti oluşturur. Taşlar arasında bir de sahte okey denilen ve okey olarak belirlenen rakamın yerine kullanılan taşlar yer alır. Her taşın kendi renginde bir çifti bulunur, yani her sayıdan 8 tane vardır. Örneğin 1 sayısı; kırmızı, mavi, yeşil, siyah renklerde 8 tanedir. Renkler takıma göre değişebilir. Okey oyunları içerisinde en çok sevilenlerden birisi de 101 oyunudur. 101, klasik okeye göre biraz daha zor ama daha keyifli, cezaları da daha yüksek bir oyundur. Kağıt oyunları içinde bulunan 101 ile benzerlik gösterir. 101 okeye alışanlar bu oyundan vazgeçemezler. 101 OKEY NASIL OYNANIR? 101 Oyununda Taşlar Nasıl Dağıtılır, Oyun Nasıl Başlar?

Taşlar 7'li balyalar halinde dizilirler.

Zar atılarak dağılımın yapılacağı balya ve okey olacak taş belirlenir.

Eşli oynanan oyunlardan eşlerden biri balyanın belirleneceği zarı, diğeri de okeyin belirleneceği zarı atabilir. Tekli oyunlarda oyuncu her iki zarı da kendisi atabilir.

Okey, açılan taşın bir üstündeki aynı renkte olan taştır. Örneğin kırmızı 11 açılmış ise okey kırmızı 12 olur. Sahte okey ise kırmızı 12 yerine geçer. Gösterge taşı 13 olarak açılmışsa okey 1 sayısıdır.

101 okey oyununda gösterge taşının puanlama üzerinde etkisi olmaz.

Oyuna başlayacak oyuncunun elinde 22, diğer oyuncuların elinde 21 taş olur. İlk oyuncu, yani taşları dağıtan kişinin sağında oturan kişi yerden taş çekmeden oyuna başlayacağı için onun elinde bir taş fazla olur. Diğer oyuncular taş çekerek oynamaya devam ederler.

101 OKEYDE PER YAPMA Okeyde sıralı ve rakam peri şeklinde iki farklı şekilde per yapabilirsiniz. Aynı rakamın farklı renklerinde en az üç taşı yan yana getirerek per yapabilirsiniz. Örneğin 7 sayısından per yapmak için renkleri birbirinden farklı en az üç tane 7'li taşı toplamalısınız, aynı renklerde taşlar per içinde yan yana gelmez. Kırmızı, siyah, mavi 7'lileri bir araya toplarsanız bir per elde edebilirsiniz. Sıralı per ise 5, 6, 7 şeklinde devam eder, burada da renklerin aynı olmasına dikkat edilir. Farklı renklerde bir araya getirilen diziler per sayılmaz. 101 okeyde klasik okey oyununda yapılabilen 12, 13, 1 sıralaması geçerli değildir. Yani yanlışlıkla 12, 13, 1 peri ile el açarsanız elinizi hatalı açmış olursunuz. 101 OKEYDE ÇİFTE GİTMEK Per yapmayı tercih etmeyenler veya oyunun başında elinde çok sayıda benzer taş olanlar çifte gidebilirler. Çifte gitmek için aynı renkte taşların çiftleri toplanır. Burada dikkat etmeniz gereken; taş üzerinde yer alan rakamlar aynı olsa bile renkleri farklıysa çift yapamıyor olmanız. 101 okey oyununda bir masada en fazla üç oyuncu çifte gidebilir. Dört oyuncunun da çifte gitmesi halinde el bozulur. Elin bozulması halinde hiçbir oyuncunun hanesine ceza yazılmaz.

Çift açmak için en az 5 çift yapılması şarttır. Çifte giden kişi elindeki çiftleri açtıktan sonra kalan taşlarını yerde açılı perler varsa işleyerek bitirebilir ancak aynı anda hem çift hem de seri olarak taşlar açılamaz. Okeyde çifte gitmek gerçekten çok eğlencelidir ama bitirmesi zor bir seçimdir. Çiftini beklediğiniz taşlar bir başkasının perinde yer alıyorsa o taşların gelmesi ve elinizdekilerin eşini bulmanız imkansızdır. Oyunu çok dikkatli takip etmek gerekir. Elinizde olan bir taşın çifti çıktığında onu hemen ıstakanızdan çıkartırsanız hangi taşı beklediğinizi daha kolay takip edebilirsiniz. 101 OYUNUNDA EL NASIL AÇILIR? 101 oyununda el açmanız için elinizdeki perlerin toplamının 101 olması gerekir. 101 toplamını bulan çifte gitmiyor ise elini açabilir. 101'in üzerindeki toplamlar da açılabilir. 101 sayısına ulaşmadan el açmak ise ceza yazdırır. Taşlarınızı açmadan önce elinizde kalan taşları işleyemezsiniz. Katlamalı oyunlarda ise el açmak için yere açılan sayının üstüne çıkmanız şarttır. Örneğin bir oyuncu yere 130 toplamı ile taşlarını açtı, sizin elinizdeki taşların toplamı 131 ve üzerinde olmalı.

El bitiminde bir taşın mutlaka yere atılması gerekir, yani elinizde 3'lü per olsa bile bunları masaya açarak elinizi bitiremezsiniz. TAŞ İŞLEME Oyunu bitirmeniz için taş işleme en çok işinize yarayacak sistemdir. Siz elinizi açtınız ve yerde daha önce açılmış eller var diyelim, o zaman elinizi bitirmek ya da toplam sayınızı azaltmak için bir şansınız var demektir. Elinizi açtıktan sonra yerdeki perlerin devamı olan taşlarınızı işleyebilirsiniz. Çift açan birisi varsa elinizdeki çiftleri de işleyebilirsiniz. Per oluşturmada olduğu gibi 11, 12, 13 serisinin ardına 1 sayısı işlenmez. Yanlış taş işlememeye dikkat edin, bir anda elimi bitireceğim derken ceza alabilirsiniz. OYUNDA PUANLARIN HESAPLANMASI 101 okeyde tur iki şekilde biter. Oyunculardan birisi elindeki taşları tamamen bitirir veya yerdeki taşlar biter. Masada taş kalmamış ve oyuncuların hiçbiri elindeki taşı bitirememiş ise el açanlara ellerinde kalan taşların toplam sayısı, açamayanlara ise 202 puan yazılır. Elindeki taşların tamamını bitirerek turu sonlandıran oyuncunun hanesine -101 yazılır. Alternatif tur bitirmeler şöyledir;

Oyuncu okey atarak elini bitirirse diğer oyuncuların ellerinde kalan sayı iki ile çarpılır, elini hiç açamamış oyuncuların cezası ise 202 olarak yazılır.

Çifte giden oyuncuların elinde kalan sayıların toplamı iki ile çarpılarak hanelerine yazılır, oyunculardan birinin elini bitirmesi halinde de çifte giden oyuncunun puanı iki ile çarpılarak hanesine yazılır.

Çift açan oyuncu elindeki taşların tamamını bitirirse o zaman diğer oyuncuların taş sayılarının toplamı iki ile çarpılır.

Oyunculardan bir tanesi elini bitirir, diğerleri hiç sayı açamazlarsa sayılar ikiye katlanır.

Oyunculardan bir tanesi diğer oyuncular ellerini açmadan tek seferde oyunu bitirirse cezalar ikiye katlanır. Bu oyuncu bir de okey atarak elini bitirirse sayılar bir kez daha ikiye katlanır. Oyunu bitirenin hanesine -808, diğer oyuncuların hanelerine ise 808 puan yazılır.

101 Oyununun Cezaları

101 oyununu zorlaştıran ama bir o kadar da keyifli hale getiren şey cezalardır. Küçük bir dikkatsizliğiniz bile oyunda yüksek cezalar yemenize neden olabilir. Oyun sonunda cezalar alınan puanlardan çıkartılır ve oyuncunun net puanı hesaplanır. 101 okey oyununda size ceza yazılmasına neden olacak hatalar şunlardır;

Elinizdeki taşlar 101'e ulaşmadan ya da açma limitine gelmeden, beş çifti bulmadan elinizi açmanız, hanenize 101 ceza puanının eklenmesine neden olur. Yanlışlıkla okey taşını elinizden çıkartmak için yere atarsanız yine 101 ceza puanı alırsınız, okeyi diğer tarafın alıp alamayacağı ise oyun başında kural olarak belirlenir. Yere işler taş atmanız da 101 ceza puanı almanız demektir, sadece elinizi bitirdiğinizde son taş olarak işler taş atarsanız ceza puanı almazsınız. İşlediğiniz taşları geri alırsanız da 101 ceza puanı alırsınız, sadece son işlediğiniz taşı alma veya yerini değiştirme hakkınız var.

Yerden taş almanıza rağmen elinizi açmazsanız da 101 ceza puanı hanenize yazılır, aynı kural okey taşının alınması için de geçerlidir. YERDE OLAN OKEYİ ALMAK Eğer oyunculardan biri per ya da çift açarken okey kullanmış ise ve bu taşın karşılığı sizde varsa taşı yerden alarak kullanabilirsiniz. Elinizi açma şartı burada da geçerli. Elinizi açtınız ve okeyin yerine kullanıldığı taş sizde, o zaman okey yerine elinizdeki taşı koyabilir ve okeyi kullanarak bir başka per ya da çift açabilirsiniz. Okey elinizde kalırsa ceza puanı alacağınız için hemen kullanmanızda fayda var.